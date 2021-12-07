Samanyolu Haber /Gündem / CNN International, 'Havuz Medyası'na dönüşen CNN Türk’ü incelemeye geliyor /07 Aralık 2021 10:57

CNN International, 'Havuz Medyası'na dönüşen CNN Türk’ü incelemeye geliyor

Demirören yönetiminde iktidar yanlısı yayınlarda vites yükselten CNN Türk, şirketin ABD’deki merkezinden gelecek bir heyet tarafından incelenecek.

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Taraflı yayınlar yaptığı gerekçesiyle CNN International’a şikayet edilen CNN Türk, şirketin merkezinden gelecek heyet tarafından incelenecek. CNN Türk’te, incelemeye yönelik hazırlıklar yapıldığı iddia ediliyor.

CHP Washington Temsilcisi Yurter Özcan, CNN Türk’ü taraflı yayınlar yaptığı gerekçesiyle CNN’in merkezine şikayet etmişti. Özcan’ın verdiği bilgilere göre şirketin merkezi ABD’den bu hafta bir heyet gelecek ve kanalın yayın politikasını inceleyecek.

Odatv’ye konuşan Özcan, heyetin ziyaretinin de rutin bir inceleme ziyareti olmadığını söyledi.

CNN Türk’ün yanlı haberler yaptığı gerekçesiyle inceleneceği aktarılırken heyetin, CNN Türk’ün yayınlarını, kime ne kadar ekranda süre verdiklerine bakarak, muhalefet hakkındaki yayınlanan görüntüleri inceleyecekleri belirtildi.

Twitter hesabından konu hakkında bir paylaşım yapan Özcan, “CNN Türk’te tatlı bir telaş mı var yoksa? ABD’den bu hafta gelecek CNN heyetine ne kadar tarafsız bir kuruluş olduğunuzu ispat etmek için hazırladığınız alt yazılı videolar bitti mi?” dedi.

NE OLMUŞTU?

2019 yılının Mart ayında yapılan Yerel Seçimlerde CHP'nin 'yanlı yayıncılık’ şikayeti ile CNN heyeti Türkiye'ye gelmiş, kanalın yönetim kurulunda değişiklikler yaşanmıştı.
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