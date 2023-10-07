Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD’den Türk şirkete Rusya yaptırımı /07 Ekim 2023 12:24

ABD’den Türk şirkete Rusya yaptırımı

ABD, Rus savunma sanayisine teknolojik ürün tedarik ettikleri gerekçesiyle dünya genelinde çok sayıda şirkete yaptırım kararı aldı. Listede bir Türk şirket de var.

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ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya’nın askeri sanayisine verdikleri destek gerekçesiyle Türkiye’den de bir şirketin aralarında bulunduğu çok sayıda şirkete ihracat kısıtlaması kararı aldı.

Reuters’ın aktardığı habere göre, 42 Çinli şirketin yanı sıra, Finlandiya, Almanya, Hindistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere’den toplamda yedi şirkete ihracat kontrolü uygulanacak.

Listeye alınan şirketlere, ABD menşeli entegre devrelerin satışı kısıtlanacak.

ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi Matthew Axelrod dün yaptığı açıklamada, bu kararla açık bir mesaj verdiklerini, Rus savunma sektörüne ABD menşeli teknoloji tedarik edenleri öğrendiklerini ve harekete geçtiklerini söyledi.

Çin, ABD’nin kararını “ekonomik baskı ve tek taraflı zorbalık” olarak nitelendirdi.
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