Samanyolu Haber /Gündem / Ayhan Boran Kaplan’ın "kilit" adamlarından biri daha gözaltında /07 Ekim 2023 12:23

Ayhan Boran Kaplan’ın "kilit" adamlarından biri daha gözaltında

Ankara’da organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın adamı olduğu ve bazı eylemlere karıştığı gerekçesiyle aranan Serdar Sertçelik, gözaltına alındı. Sertçelik’in Kıbrıs’tan Ankara’ya geldiği öğrenildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada dün (cuma) dikkat çeken gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi polisi, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ve iş insanı Muhammed Sağ’ın kaçırılması eyleminde yer aldığı öne sürülen Serdar Sertçelik’in, Kıbrıs’tan uçakla Ankara’ya geleceği bilgisini edindi. Bunun üzerine polis, uçağın geleceği gece yarısı Esenboğa Havalimanı’nda önlem aldı.

Tarifeli seferle Kıbrıs’tan gelen Sertçelik, hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Sertçelik’in vereceği bilgiler sonrasında Kaplan soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanabileceği emniyet kaynaklarınca ifade edildi.

Kaplan’ın adamı

Öte yandan Sertçelik’in adı, Ayhan Bora Kaplan’a yönelik yürütülen suç örgütü soruşturmasında da geçti. Antalyalı iş insanı Muhammed Sağ’ın kısa süre önce kamuoyuna yansıyan açıklamalarında, ortağı olduğu Elmacı Market’in satışı sırasında kendisinin dolandırılmak istendiğini, Sertçelik ve ortağı Koray Özdöl tarafından başına silah dayandığını öne sürdü.

Sonrasında 2021’de Antalya’da polise yaptığı başvurunun kabul edilmediğini iddia eden Sağ, devreye Ayhan Bora Kaplan’ın girdiğini ve kendisinin de can güvenliği için yurt dışına çıktığını ifade etmişti.
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