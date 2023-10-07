Yabancıya Turizm cenneti, yerliye kira cehennemi

66 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİNİN SADECE 24 BİNİ YURDA YERLEŞTİ





BİR ODA 6 BİN TL’YE KİRALANIYOR





YABANCILAR YATIRIM OLARAK ALDI, FAHİŞ FİYATA KİRALIYOR





ANTALYA’YA DIŞARIDAN GELENLER DİKKAT!





Kiralık ev fiyatlarının kent merkezindeki ilçelerde 8 bin lira ila 500 bin lira arasında değiştiği Antalya’da, üniversite öğrencileri bütçelerine uygun ev bulmakta zorlanıyor.Üniversiteye yakın mahallelerde kiraların 30 bin lirayı ulaştığı kentte, elektronik ticaret platformlarındaki ilanlarda 2 odalı konutlar, ‘Öğrenciye uygun’ başlığıyla 12 bin 500 liradan başlayan fiyata kiralanıyor.Rusya- Ukrayna savaşı sonrası satılık ve kiralık ev fiyatlarının 5 kattan fazla arttığı Antalya’da, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alım, satım, kiralama hareketliliği devam etti.Merkez ilçelerde en ucuz ev kirası 8 bin lira, en yüksek kira ise 500 bin lira. Satılık evler de 1 milyon lira ile 150 milyon liraya alıcı buluyor.Üniversitelerde eğitimin başlamasıyla öğrencilerin kiralık ev arayışı arttı. Kiralık konut fiyatlarındaki pahalılık, öğrencilerin bütçesini zora soktu.Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gören 66 bin 869 öğrenciden 24 bin 357’si Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlara yerleşti.Kent merkezindeki üniversite yerleşkesinde eğitim gören 56 bin 108 öğrenciden 14 bin 334’ü yurtta konaklamaya başladı.Öğrencilerin bakanlığa bağlı yurtlarda konaklama talebi nedeniyle yüzde 100 doluluk yaşandı. Bazı öğrenciler de özel yurt ve apartta konaklamaya başladı.Üniversite yakınındaki mahallelerde kiralık ev fiyatının pahalılığı nedeniyle öğrenciler bütçelerine uygun ev bulmakta zorluk çekti.Elektronik ticaret platformlarında, üniversite yakınındaki Meltem, Kültür, Ahatlı, Gülveren mahallelerindeki kiralık ev fiyatlarının 6 bin liradan 30 bin liraya kadar yükseldiği ilanlar yer aldı.Üniversite çevresindeki mahallelerde, ‘Öğrenciye uygun’, ‘Üniversiteye yürüme mesafesinde’, ‘3 öğrencinin kalabileceği ev’, ‘Eşyalı ev’ gibi konu başlıklarıyla paylaşılan ilanlarda giriş kat, tek oda veya 2 odalı konutlar 8 bin liradan başlayan fiyata kiralanmaya başlandı.Ev arkadaşı arayan öğrenci sayısının arttığı ilanlarda, kira masrafını azaltmak isteyen öğrencilerin konakladığı konuttaki bir odayı 6 bin liraya kiraladığı görüldü.Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, Rusya- Ukrayna savaşı sonrası kentte kiralık ve satılık ev fiyatlarında artış yaşandığını hatırlattı.Deprem sonrası Antalya’da fiyat artışı olmasa da düşüş yaşanmadığını söyleyen Çağlar, “Yabancılara yönelik satışlar devam ediyor. Yabancılar yatırım olarak aldıkları evleri, tanıdıklarına fahiş fiyata kiraya verdi. Bu nedenle kira ve konut fiyatları zamanla arttı” dedi.“Üniversitede eğitimin başlamasıyla öğrenci hareketliliği başladı” diyen Çağlar, “Antalya’da kiralık ev sayısı yok denecek kadar az. Üniversite öğrencileri kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Bütçesine uygun ev kiralamak isteyen öğrenciler 3-4 arkadaşıyla kiralama yapıyor” diye konuştu.Öğrenciler ve şehir dışından gelip ev kiralamak isteyenlere uyarıda bulunan Çağlar, şunları söyledi:“Kentte, odaya kayıtlı 6 bin esnaf var fakat 3 bin civarında yabancı olmak üzere yaklaşık 15 bin ‘ayakçı’ diye tabir edilen satış ve kiralamalarda aracılık yapanlar var. Bunlar kendi aralarında sosyal medya ağıyla alışveriş yapıyor. Kente dışarıdan gelenler dikkat etsin.Dolandırıcılık, kandırma gibi konularda her gün 20-30 şikayet alıyoruz. Şikayet edilen kişileri incelediğimizde odamıza ve Maliye’ye kayıtlı olmadığını görüyoruz. Ev kiralama, alım, satım sürecinde dolandırılmamak ve kandırılmamak için esnaf odasından bilgi alsınlar.”