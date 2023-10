Doktorlar sağlıkta şiddete karşı 5 gün iş bırakacak

"Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak artık yeni bir ve yine bir ve her gün yeniden bir başka sağlıkta şiddet olayına tahammül etmeyeceğiz. Hekimlerin hemşire ve ebelerin, tüm sağlık çalışanlarının yüksek bir hayati tehlike riski ile can güvenliği ile çalışmaya zorlanmasına tahammül etmeyeceğiz. Hakaret, küfür, tehdit, darp, bıçaklanma, vurulma, öldürülme şeklinde her şekliyle yaşanan sağlıkta şiddet terörü ortamında işimizi yapamaz, mesleğimizi icra edemez haldeyiz.





Bu duruma artık tahammül etmeyeceğiz. Bu nedenle; sendikamız tarafından, yıllardır artarak devam eden ve son haftalarda ülkenin her yerinde vahşi terör boyutunda yaşadığımız, can güvenliğini tehdit eden ve işimizi, mesleğimizi yapamaz, sürdüremez hale getiren sağlıkta şiddet olayları nedeniyle ve bunlara karşı halen yaptırımı olan etkin ve caydırıcı önlemler alınmamış olması, sağlık çalışanlarının hayati tehlikesinin önemsenmemesi sebebiyle idari ve siyasi yetkili ve sorumlulara bu konuda görev ve sorumluluklarını hatırlatmak ve bu sorumluluk ve görevlerini yerine getirmeye çağırmak ve sağlıkta şiddetin bir an önce durdurulmasını talep etmek amacıyla 9, 10, 11, 12,13 Ekim 2023 tarihlerinde ülke genelinde 5 (beş) gün iş bırakma kararı alınmıştır.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde üç doktorun hasta yakınları tarafından darbedilmesi üzerine hekimler şiddete karşı 5 gün iş bırakacak.Kocaeli’de meydana gelen sağlıkta şiddet olayının ardından doktorlar darp raporu alırken, 2 saldırgan da gözaltına alındı.Olayın ardından Birlik ve Dayanışma Sendikası 5 gün iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu.Birlik ve Dayanışma Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Her gün ve her sağlık kurumunda bu insanlık dışı çalışma ortamlarında çalışmaya zorlanan ve tüm bu şiddete maruz kalan tüm sağlık çalışanlarının katılımı ile güç vereceğine inanıyor ve tüm sağlık emek örgütlerinin artık gerçekten 'Yeter' ve artık gerçekten 'Sağlıkta şiddet sona ersin' demek için katılımını bekliyoruz."