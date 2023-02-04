ABD’den Türk şirketlere Rusya uyarısı: Yaptırım uygulanabilir!

Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya birçok yaptırımı hayata geçiren ABD, bu konuda Türkiye'ye baskıyı giderek artırıyor.







Wall Street Journal gazetesi geçen hafta ABD yönetiminin Türkiye’ye, ABD yapımı Rus yolcu uçaklarına Türkiye’deki havalimanlarında hizmet ve teknik destek verilmemesi konusunda uyarıda bulunduğunu yazmıştı. Rus medya kuruluşu RBK da, Türkiye’nin başlıca havalimanı yer hizmetleri sağlayıcılarından Havaş'ın, Rus Havayolları’na ait ABD yapımı uçaklara hizmet vermeyi durdurabileceğini ve bu konuda Rus şirketlere mektup gönderildiğini bildirmişti.





ABD yönetimine bağlı Amerika'nın Sesi (VOA) sitesinden Begüm Dönmez Ersöz’ün haberine göre, ABD’nin yaptırımlarla ilgili en üst düzey yetkilisi olan Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson, bu hafta ziyaret ettiği Türkiye'de Ankara'ya net uyarılarda bulundu.





ABD Maliye Bakanlığı'nın Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı olan Nelson, Rusya yaptırımları gündemiyle düzenlediği Türkiye temaslarını tamamladı. Hükümet yetkilileri ve bankacılık sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Nelson, yaptırım listesindeki Rus kurumlarla iş yapmaları halinde Türk şirketlerinin ve bankalarının yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.





Nelson Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından gittiği Türkiye'deki ziyaretinin İstanbul ayağında Rusya'ya Ukrayna işgali sebebiyle uygulanan uluslararası yaptırımları görüşmek üzere Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya geldi. ABD müsteşar burada yaptığı konuşmada, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede zayıf noktaların giderilmesine yönelik ortak çabanın altını çizdi.





Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan konuşma metnine göre Müsteşar Nelson, yaptırım uygulanan Rus kurumlarıyla iş yapan Türk şirket ve bankalarının “G7 pazarına erişimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri” uyarısı yaptı.





TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE EMLAK SEKTÖRÜ UYARISI

ABD'li yetkili Türk şirketleri ve bankalarının, Rus askeri endüstriyel kompleks tarafından kullanılabilecek çift kullanımlı teknoloji transferine ilişkin işlemlerden kaçınmak amacıyla daha fazla önlem almaları gerektiğini vurguladı.







Türkiye ve ABD'de yasadışı aktörlerin kötüye kullanımına en açık sektörlerden birinin emlak sektörü olduğunu belirten ABD'li üst düzey yetkili, lüks gayrimenkul üzerinden kara para aklanmasını engellemek için özel sektörün emlak işlemlerini sıkı incelemeye tabi tutması gerektiğini söyledi. Brian Nelson yaptırım listesindeki Rus oligarkların Amerika'da emlak yatırımı yapması olasılığına karşı özel sektörü uyardıklarını hatırlattı.





Türkiye'nin Rusya'dan enerji ithalatı ve tarım ürünü ticaretine bağımlı olduğunu anladıklarını belirten ABD'li müsteşar, son bir yıl içinde Türkiye'den Rusya'ya ikinci derece ürün ihracatındaki artışa dikkat çekti. Amerikalı yetkili bu durumun Türkiye'de özel sektörü yaptırım riskine karşı açık hale getirdiği uyarısında bulundu.





SIKI DENETİM ÇAĞRISI

Müsteşar Nelson, “Moskova şeffaf olmayan ekonomik ilişkilerini uluslararası yaptırımlara karşı koymak için kullanmaya çalışıyor. Rus bankaları aldatıcı ödeme uygulamalarını teşvik ediyor ve bilgiyi gizleyen ödemeler uyguluyor” dedi.







Nelson, yaptırım listesinde bulunan Rus kurumlarıyla iş yapan Türk şirket ve bankalarının “G7 pazarına erişimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri” uyarısı yaptı. Rus işadamlarının Türkiye'de gayrimenkul ve yat almaya devam ettiğini belirten Amerikalı yetkili yaptırım riskinin azaltılması için, Rus kurum ve şahıslarla yapılan işlemlerde daha sıkı denetim uygulanması çağrısında bulundu.





Rusya'nın uluslararası yaptırımları ve Türkiye dahil çok sayıda ülkedeki mali denetimleri baypas etme çabalarını durdurmak için çalıştıklarını ifade eden Nelson, Türkiye'nin çatışma bölgelerine yakın uluslararası bir ticaret merkezi olması sebebiyle zorluklarla karşı karşıya olduğunu anladıklarını belirtti.







