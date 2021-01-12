ABD İç Güvenlik Bakan vekili Chad Wolf istifa etti









Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Wolf’un bu gece yerel saatle 23.59'da görevinden ayrılacağı bildirildi. Açıklamada Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanı Pete Gaynor'un, görevi devralacağı kaydedildi.





İç Güvenlik Bakanlığı çalışanlarına bugün bir e-posta gönderen Wolf, ayrılık gerekçesinin, bu göreve uygunluğuyla ilgili olarak alınan mahkeme kararlarından kaynaklandığını söyledi; "Bu adımı attığım için üzgünüm, çünkü niyetim bu yönetimin sonuna kadar bakanlık hizmetinde olmaktı’’ dedi. Beyaz Saray’dan istifayla ilgili açıklama gelmedi.



