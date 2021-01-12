ABD İç Güvenlik Bakan vekili Chad Wolf istifa etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Wolf’un bu gece yerel saatle 23.59'da görevinden ayrılacağı bildirildi. Açıklamada Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi Başkanı Pete Gaynor'un, görevi devralacağı kaydedildi.
İç Güvenlik Bakanlığı çalışanlarına bugün bir e-posta gönderen Wolf, ayrılık gerekçesinin, bu göreve uygunluğuyla ilgili olarak alınan mahkeme kararlarından kaynaklandığını söyledi; "Bu adımı attığım için üzgünüm, çünkü niyetim bu yönetimin sonuna kadar bakanlık hizmetinde olmaktı’’ dedi. Beyaz Saray’dan istifayla ilgili açıklama gelmedi.
Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komisyonu Başkanı Demokrat Bennie Thompson, federal yargıcın Wolf’un hukuka aykırı bir şekilde atandığına dair kararını iki ay önce aldığına dikkat çekerek, istifanın arkasındaki nedenin "tartışmalı" olduğunu söyledi.
Chad Wolf, şiddet eylemleri sırasında Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, ”Şiddetin hiçbir türü kabul edilemez. Niyeti ne olursa olsun HİÇ kimsenin HİÇBİR federal kuruma saldırmaya hakkı yoktur. ABD Kongresi civarındaki saldırgan fırsatçılar sorumlu tutulmalıdır. Farklılıklarımızı barışçı yollarla giderdiğimiz gurur dolu bir tarihimiz var” demişti.
Beyaz Saray, şiddet eylemlerini kınayan Wolf'un, bu makamda kalıcı olarak görev yapmasını engellemek için harekete geçmişti. Yönetim, İç Güvenlik Bakanı olarak aday gösterdiği Wolf'un adaylığının geri çekildiğini açıklamıştı.
İç Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki ABD Gizli Servisi, Başkan seçilen Joe Biden'ın yemin töreni güvenliğini sağlayan başlıca kurum. Başkan Donald Geçen Çarşamba günü başkentte beş kişinin ölümüne neden olan Kongre saldırısı sonrası, güvenlik çalışmaları yakından izleniyor.
Wolf, Pazartesi erken saatlerde, "sürekli değişen güvenlik ortamı" nedeniyle Gizli Servis'in yemin töreni için güvenlik operasyonlarına 19 Ocak yerine Çarşamba günü başlayacağını açıklamıştı.
Wolf 7 Ocak’taki açıklamasında ise bakanlık Biden'ın ekibine teslim edilinceye kadar görevinin başında kalacağını söyleyerek, Trump yönetiminden istifa etmeye başlayan üst düzey yetkililere katılmayacağı sinyali vermişti.
Kongre’de 6 Ocak’ta yaşanan olaylar sonrası Trump yönetiminden üst düzey isimler ve bakanlar istifa etmeye başladı. Bu isimler arasında Eğitim Bakanı Betsy DeVos ve Ulaştırma Bakanı Elaine Chao da var.
İsminin açıklanmaması koşuluyla Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir bakanlık yetkilisi, Wolf’un istifasının yemin töreninin güvenliğini azaltmayacağını söyledi.