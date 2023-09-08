ABD Kiev’e seyreltilmiş uranyum mermileri veriyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Bu, ABD'nin Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna'ya sağladığı 46'ncı askeri yardım paketi oldu.





Bu son yardım paketi, ABD Savunma Bakanlığı stoklarından Ukrayna’ya aktarılacak. Bunun için fon, Pentagon'un bu yaz Ukrayna'ya askeri yardım harcamalarının yeniden değerlendirilmesinin ardından ortaya çıkan 6 milyar dolardan tahsis edildi.





ABD’nin askeri yardım paketinde şunlar yer aldı: HIMARS çoklu fırlatma roket sistemi için ek mühimmat, Optik izleme ve yönlendirmeli füzeler, Tanksavar sistemleri Javelin ve AT-4, Hafif silahlar için 3 milyondan fazla mermi, Taktik Hava Seyrüsefer Sistemleri, Taktik güvenli iletişim sistemleri ve yardımcı ekipmanlar, Mayın ve engelleri temizlemek için patlayıcı mühimmat, Yedek parça, teknik ve saha ekipmanları.





Daha önce Londra, Kiev've verdiği İngiliz tanklarında kullanılmak üzere seyreltilmiş uranyum mermisi verdiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin seyreltilmiş uranyum mühimmatına karşılık Rusya’nın da sahip olduğu uranyumlu silahlarla karşılık verilmesine izin vermişti.





Birleşmiş Milletler, halihazırda seyreltilmiş uranyum mermilerinin "dünyanın herhangi bir yerinde" kullanılmasına karşı çıkıyor.





Beyaz Saray, Kiev'e nakledilen seyreltilmiş uranyum kabuklarının "radyoaktif bir tehdit oluşturmadığına" dair güvence verdi.





Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Kiev ziyaretinde Rus oligarkların el konulan varlıklarının Ukraynalı savaş gazilerinin desteklenmesinde kullanılacağını açıkladı.





Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba ile ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında bunu dile getiren Blinken, "savaşa yardımcı olmakla" suçladığı oligarkların bedel ödemesi gerektiğini söyledi.

Ancak dışişleri bakanı aktarılacak varlıklar konusunda somut bir bilgi vermedi.