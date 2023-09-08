Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody's'ten Türkiye açıklaması! ''Önemli belirsizlikler var'' /08 Eylül 2023 10:26

Moody's'ten Türkiye açıklaması! ''Önemli belirsizlikler var''

Kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's'ten Türkiye açıklaması geldi. Dietmar Hornung Türkiye'nin geleneksel ekonomi anlayışına geri dönmesinin kredi notunu olumlu yönde etkileyeceğini açıkladı.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten Türkiye'nin attığı yeni ekonomik politika hamleleri hakkında açıklama yaptı. Moody's'ten Türkiye'nin ekonomik hamlelerinin olumlu olduğunu ancak bazı belirsizlikler olduğuna deyindi. Moody's Türkiye notunu yatırım yapılamaz vermişti. Son ekonomik hamlelerden sonra kredi notunu değiştirmesi bekleniyor.

Moody's analisti Dietmar Hornung yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Bu gidişat değişikliği açıkça kredi açısından olumlu. Ancak hala önemli belirsizlikler var"  "Seçimlerden bu yana gördüğümüz hamleler cesaret verici, ancak önümüzdeki duran zorluklar oldukça karmaşık" değerlendirmesinde bulunurken bu yıl yüzde 65'e yükselmesi beklenen enflasyonu soğutmanın ve diğer "birikmiş dengesizlikleri" ortadan kaldırmanın zor bir iş olduğunu belirtti.

"Nota ilişkin istikrarlı bir görünüm var ve ciddi bir aşağı yönlü risk görmüyoruz ancak değişikliklerin olumlu etkilerini görmek zaman alacak" dedi . ''Bu bir kısa mesafe koşusu değil, bir maraton. Daha ortodoks bir politika geçmişine ve birikmiş dengesizliklerin azaltılmasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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