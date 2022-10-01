ABD Kongre'si Ukrayna'ya 12,3 milyar dolarlık yardımı onayladı

Yardım paketinde Ukrayna ordusuna silah, malzeme ve maaşlar için 3 milyar dolar gönderilmesi kararlaştırılırken Başkan Joe Biden'a da Pentagon'a 3.7 milyar dolarlık silah ve diğer donanımları Ukrayna'ya transfer etmesi için talimat verme yetkisi tanındı.



Demokratlara katılan 10 Cumhuriyetçiyle birlikte 201'e karşı 230 oyla kabul edilen sözde paket ayrıca Ukrayna'nın mali durumunu istikrarlı tutması ve Kiev hükümetinin görevini sürdürebilmesi için 4.5 milyar dolar sağlıyor.



Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasından beri Washington'un Kiev'e gönderdiği toplam yardım miktarı bu ödenekle birlikte 65 milyar dolara yükseldi.



Yardımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dört Ukrayna bölgesini ilhak etmesinden sadece saatler sonra onaylanması dikkat çekti.



Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada "Bu yeni hibe yardımı ABD'nin Ukrayna'ya duyduğu güvenin bir başka göstergesidir ve kritik hükümet operasyonlarını destekleyecek ve Rusya'nın acımasız savaşı altında acı çeken Ukrayna halkına yardım sağlayacaktır" dedi.



Amerikan federal hükümetine 16 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, Senato'dan 25'e karşı 72 oyla geçti. Böylece federal hükümetin kapanma riski ortadan kalkarken parklar, müzeler ve diğer federal kurumlarda çalışan yüzbinlerce kişinin maaşını alması da garanti altına alınmış oldu.