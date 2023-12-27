ABD’nin Irak’taki misilleme saldırıları Ortadoğu’yu gerdi

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adrienne Watson, Pazartesi günü erken saatlerde meydana gelen saldırıda ABD askerlerinden birinin ağır yaralandığını söyledi. Tek yönlü bir saldırı dronunun kullanıldığı saldırıyı İran destekli militanların oluşturduğu Kataib Hizbullah ve bağlı gruplar üstlendi.



Iraklı yetkililer ABD'nin Salı günü erken saatlerde milis mevzilerini hedef alan saldırılarında bir militanın öldüğünü, 18'inin de yaralandığını açıkladı. Bu saldırılar, İsrail-Hamas çatışmalarının bölgeye yayılacağı endişelerinin arttığı bir döneme denk geldi.



İran Pazartesi günü yaptığı açıklamada İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın dış mahallelerine düzenlediği saldırıda İran'ın elit Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani'nin yakın arkadaşı olan üst düzey generallerinden Seyid Razi Musavi'nin öldüğünü duyurmuştu. Süleymani 2020'nin Ocak ayında Irak'ta bir ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülmüştü.



Pazartesi günü Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen milis saldırısı, Musavi'nin öldürüldüğü Suriye saldırısından önce düzenlendi. İranlı yetkililer Musavi'nin öldürülmesinin intikamını alma sözü verdiler ama hemen bir misilleme saldırısı başlatmadılar.



Noel'i Camp David'de geçiren Biden, Pazartesi günü meydana gelen saldırıdan kısa bir süre sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından bilgilendirildi ve Savunma Bakanlığı ile üst düzey ulusal güvenlik yardımcılarına Erbil'de ABD birliklerince kullanılan hava üssüne yapılan saldırıya yanıt seçeneklerini hazırlamaları talimatını verdi.



Sullivan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e danıştı. Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer, Camp David'de Başkan’la birlikteydi. Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD yetkilisine göre, Finer, seçenekleri gözden geçirmek için üst düzey yardımcıları topladı.



Birkaç saat içinde de Biden ulusal güvenlik ekibini topladı. Ekip, Austin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown'ın Biden'a müdahale seçenekleri hakkında bilgi verdiği bir telefon görüşmesi yaptı. Yetkili, Biden'ın Kataib Hizbullah ve bağlı gruplar tarafından kullanılan üç noktayı hedef almayı seçtiğini söyledi.



ABD saldırıları Salı günü, ABD personelinin saldırıya uğramasından 13 saatten kısa bir süre sonra Irak'ta gerçekleştirildi. ABD Merkez Komutanlığı'na (CENTCOM) göre, üç bölgeye düzenlenen misilleme saldırıları "hedef alınan tesisleri imha etti ve muhtemelen bir dizi Kataib Hizbullah militanını öldürdü."



Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Watson, "Başkan'ın tehlikede olan Amerikan personelinin korunmasından daha yüksek bir önceliği yok. Bu saldırıların sürmesi halinde ABD, seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde harekete geçecek" dedi.



İran destekli grupların saldırıları 7 Ekim'den bu yana tırmandı



ABD birliklerine yönelik son saldırı, 7 Ekim'de Hamas ile İsrail arasında başlayan çatışmalardan bu yana, bölgedeki Amerikan güçlerine yönelik aylardır artan tehdit ve eylemlerini izledi.



İran destekli militan grupların Irak ve Suriye'deki İslami Direniş adlı şemsiye grup altında 17 Ekim'de ABD tesislerini vurmaya başlamasından bu yana, karşılıklı saldırılar tırmanışa geçti. 17 Ekim’de Gazze'de El Ehli Hastanesi hedef olmuş ve yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. İran destekli milisler, İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasından bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine 100'den fazla saldırı düzenledi.