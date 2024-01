ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Kahire’de gündem Gazze

İki ayrı olayda ölü sayısının netleşmesinden sonraki saatlerde İsrail yetkilileri, Hamas’a karşı yürüttükleri savaşın amaçlarının değişmediğini ve 100'den fazla rehinenin serbest bırakılması için çaba sarf edildiğini yineledi.



Pazartesi gününün "savaşın patlak vermesinden bu yana en zor günlerden biri" olduğunu kabul eden Başbakan Benyamin Netanyahu, "Kahramanlarımız adına, hayatlarımız uğruna, mutlak zafere kadar savaşmaktan vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.



İsrail hükümet sözcüsü Eylon Levy, Hamas'ın Gazze’de iktidarda kalmasını sağlayacak ve Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasıyla sonuçlanmayacak bir ateşkes olmayacağını söyledi.



Filistinli sağlık yetkilileri son 24 saat içinde en az 195 Filistinli’nin öldüğünü ve İsrail'in hava saldırıları ve bombardımanı nedeniyle kayda geçen ölü sayısının 25 bin 490'a yükseldiğini söyledi. Binlerce kişinin enkaz altında öldüğü düşünülüyor.



Askerlerin ölümü, İsrail ordusunun Gazze'nin yüz binlerce Filistinli’yi barındıran güneydeki ana kent merkezi Han Yunus'un kalan kısımlarını ele geçirmek için son bir ayın en büyük operasyonunu başlattığı güne denk geldi.



"Geçtiğimiz gün boyunca İsrail Savunma Kuvvetleri birlikleri Han Yunus'u kuşattıkları kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi" açıklaması yapan İsrail ordusu, onlarca militanı "ortadan kaldırdıklarını" da kaydetti.



Katar taraflarla görüşmeleri sürdürüyor



Bununla birlikte, çatışmaların en azından geçici olarak durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılabileceğine ilişkin basında çıkan haberlere ağırlık veren Katar Dışişleri Bakanlığı, günün erken saatlerinde her iki tarafla da ciddi görüşmeler yürüttüğünü söyledi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, "Her iki tarafa da fikirler sunduk, her iki taraftan da sürekli yanıtlar alıyoruz ve bu başlı başına iyimserlik için bir neden" dedi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby daha sonra ABD'nin Ortadoğu temsilcisi Brett McGurk'ün rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmalara insani ara verilmesinin sağlanması konusunda "aktif" görüşmeler için Kahire'de olduğunu söyledi.



Kirby, "Başka bir rehine anlaşması yapmaya çalışmak konusunda çok ciddi görüşmeler yürütülüyor" dedi ve görüşmelerde rehinelerin serbest bırakılması için çatışmalara ne kadar ara verilmesi gerektiğinin de tartışıldığını kaydetti.



Mısır Silahlı Kuvvetleri, Savunma Bakanı Muhammed Zeki ve McGurk'ün "durumu sakinleştirmek ve sivillerin hayatlarını korumak için ortak çabaların önemini" tartıştıklarını söyledi.



Tanklar Han Yunus’ta yolları kapattı



İlerleyişlerini sürdüren İsrail tankları Salı günü Han Yunus'tan Akdeniz kıyısına giden yolu kapatarak Gazze'nin güneyinde Mısır sınırındaki son şehir olan Refah'a ulaşmaya çalışan sivillerin kaçış yolunu tıkadı. Han Yunus, şu anda Gazze’nin 2 milyon 300 binlik nüfusunun yarısından fazlasını barındırıyor.