Samanyolu Haber /Dünya / Almanya o ülkede 'ucuz' nitelikli iş gücü arayışında /24 Ocak 2024 09:05

Almanya o ülkede 'ucuz' nitelikli iş gücü arayışında

Nitelikli iş gücü açığını kapatmak için çeşitli ülkelerle görüşen Almanya, bu sefer Vietnam ile iş birliğine gidiyor. Varılan anlaşmayla Vietnamlı kalifiye iş gücünün Almanya'ya yönlendirilmesi hedefleniyor.

SHABER3.COM

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya, giderek büyüyen nitelikli iş gücü açığını kapatabilmek için Brezilya, Hindistan, Kenya, Tunus gibi ülkelerin ardından bu sefer de Vietnam'la iş birliği arayışında.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Vietnam gezisine Çalışma Bakanı Hubertus Heil ile iş dünyasından kalabalık bir heyet eşlik etti. İki ülke çalışma bakanları, Vietnamlı kalifiye iş gücünün Almanya'ya yönlendirilmesinde iş birliğinin güçlendirilmesi için bir anlaşmaya imza attı.

Alman Bakan Heil, imza töreninde yaptığı konuşmada, Vietnamlı nitelikli iş gücünün Almanya'ya gelişi önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasını ve Almanya'ya gelen kişilere adil muamelenin sağlanmasını hedeflediklerini belirtti. Almanya'daki hukuki durum ve imkanlar konusunda nitelikli iş gücünün bilgilendirilmesinin önemine de dikkat çeken Heil, "Bunun, gerçekten verimli bir iş birliğinin başlangıcı olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Alman hükümetinin çıkardığı nitelikli iş gücü göçünü teşvik eden yeni yasa ile hukuki çerçevenin oluşturulduğunu belirten Heil, "Şimdi ise uygulama zamanı" dedi.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre Almanya'da 2022 yılı itibarıyla Vietnam kökenli yaklaşık 207 bin kişi yaşıyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier de Vietnamlı mevkidaşı Vo Van Thuong ile görüşmesi sonrasında konunun önemine işaret ederek "Almanya'da nitelikli iş gücüne büyük ihtiyacımız var. Vietnam'ın bu alanda Almanya ile iş birliğine hazır olması bizi sevindiriyor" dedi. Steinmeier görüşme öncesinde Vietnam'da Almanca eğitimi veren Goethe Enstitüsünü ziyaret ederek yüksek öğrenim mezunu genç Vietnamlıların dil eğitimi konusunda bilgi almıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya o ülkede 'ucuz' nitelikli iş gücü arayışında Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:52:36