ABD, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşıya onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği corona virüsü (Covid-19) aşısıyla ilgili 53 sayfalık bir rapor yayınladı.





Raporda, yapılan denemeler sonucunda Pfizer/BioNTech aşısının coronaya karşı yüzde 95 etkili ve güvenli olduğu belirtildi.





FDA, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı verdi.





Öte yandan, İngiltere, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen corona aşısına geçtiğimiz günlerde yaygın kullanım için onay vermişti. Onayın ardından İngiltere'de bugün ilk corona virüs aşısı, 90 yaşındaki Margaret Keenan’a yapıldı.