Samanyolu Haber /Dünya / ABD savaş gemisinde yangın: 21 yaralı /13 Temmuz 2020 20:52

ABD savaş gemisinde yangın: 21 yaralı

Amerika’nın Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinde limanda demirli bulunan USS Bonhomme Richard adlı savaş gemisinde çıkan yangında en az 21 kişi yaralandı.

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ABD’nin San Diego kentindeki Deniz Kuvvetleri üssünde pazar sabah 08.30’da Pasifik Filosu’na ait USS Bonhomme Richard adlı gemide meydana gelen patlama sonrasında yangın çıktı. Rutin bakım işlemleri için limanda olduğu belirtilen gemideki patlamanın, kapalı bir alanda basınç altında kalan ısının ani bir şekilde dışa çıkması sonucu yaşandığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili bir basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuğamiral Philip Sobeck, yangının kaynağını tam tespit edememekle birlikte geminin alt bölümündeki kargo kısmında meydana geldiğini ve yukarı katlara sıçradığını söyledi.

ABD Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Mike Raney de yaptığı açıklamada, kaza ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti. Yetkililer, genelde savaş gemilerinde hazır bulundurulan mühimmattın gemide onarım başlatılmadan önce boşaltıldığını bildirdi.

Yangın sonrası gemi mürettebatından 17’si askeri personel ve 4 sivil, hafif yaralarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık bin mürettebat kapasitesine sahip gemide yangın esnasında yaklaşık 160 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Yetkililer, hastaneye kaldırılanların duman ve aşırı sıcaktan etkilendiğini ve hafif yanıkları olduğunu aktardı.

USS Fitzgerald ve USS Russell gemileri de olayın ardından yanan geminin yakınından uzaklaştırıldı. Yetkililer saldırı ihtimaline işaret eden bir delil olmadığını da bildirdi.
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