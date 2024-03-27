ABD Savunma Bakanı: Filistinli sivillerin korunması ahlaki zorunluluk

ABD İsrail’in Refah’ta başka alternatifleri değerlendirmesini istiyor

Pentagon’daki görüşme öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Savunma Bakanı Austin, İsrail ve ABD arasında güvenlik ilişkisinin sarsılmaz olduğunu vurguladı; “ABD İsrail’in en yakın dostu. Bu değişmeyecek” dedi.ABD Savunma Bakanı, Gazze’de insani felaketin kötüleştiğine dikkat çekti. Gazze konusunda bugüne kadar en güçlü ifadeleri kullanan Bakan Austin, “Bugün Gazze’de sivil can kayıpları çok yüksek, insani yardım miktarı ise çok az. Gazze insani bir felaket yaşıyor ve durum daha da kötüleşiyor” ifadelerini kullandı.Reuters haber ajansına ismini vermemek koşuluyla bilgi veren Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, Gazze’ye günde 200 TIR’ın geçtiğini, kara üzerinden daha fazla yardımın iletildiğini söyledi.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Washington temasları, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu arasındaki ilişkilerin gerildiği bir döneme rastladı.ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze’de ateşkes çağrısı yapan tasarıyı veto etmemesine tepki gösteren İsrail Başbakanı, Gazze’nin güneyindeki Refah kentine olası kara harekatını görüşmek üzere Washington’a göndermeyi planladığı heyetin ziyaretini iptal etmişti. ABD BM Güvenlik Konseyi’nde dün yapılan oylamada çekimser kalmıştı.Biden yönetimi yetkilileriyse, İsrail tarafıyla haftasonunda yapılan görüşmelerde ABD’nin oylamada çekimser kalacağı mesajının iletildiğini belirtiyor.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby bugün gazetecilerle düzenlenen bilgilendirme toplantısında, BM Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada ABD’nin tavrının, politikalarında bir değişikliğe işaret etmediğini söyledi.Biden yönetimi Netanyahu hükümetinin, Gazze’nin kuzeyinden kaçan Filistinliler’in sığındığı Refah’a büyük bir kara operasyonu yerine başka alternatifleri değerlendirmesini istiyor.ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşıyla Refah’ta Hamas’ın hedef alınmasına yönelik alternatif yaklaşımları görüşeceğini söyledi.ABD Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkiliye göre, bu yaklaşımlardan biri Hamas’ın Refah’ta nokta atışı operasyonlarla hedef alınması.Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, Refah konusunda atılacak herhangi bir adımda masum sivillerin ve bölgeye sığınan 1 milyondan fazla kişinin mutlaka hesaba katılması gerektiğini vurguladı.Austin ve Gallant görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pentagon sözcüsü, bölgedeki siviller hesaba katılmadan yapılacak bir kara operasyonunun hata olacağı yönündeki Biden yönetiminin bakış açısını tekrarladı.