Biden yıkılan Baltimore köprüsüyle ilgili ne dedi?

Olay, Singapur bayraklı Dali adlı kargo gemisinin Salı gününün ilk saatlerinde limandan ayrıldıktan sonra, 01.30 civarında köprünün bir ayağına çarpması sonucu yaşandı.



Son belirlemelere göre, su altında en az 5 aracın olduğu tahmin ediliyor.



Çarpma anında ayrıca bir inşaat ekibinin köprüdeki çukurları onardığı ve sekiz kişinin su sıcaklığının 8 derece olduğu nehre düştüğü kaydedildi.



Patapsco Nehri'ne düşen kişiler arasından, biri yara almadan diğeri ağır yaralı olmak üzere iki kişi kurtarıldı. En az altı kişi ise hala kayıp.



Köprü, kentin liman bölgesinde yer alıyordu. Yetkililer bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.



Biden'dan köprünün onarılması için federal destek sözü



Başkan Joe Biden, konuyla ilgili Beyaz Saray'da gazeteciler önünde açıklama yaptı. Seçim kampanyası kapsamında North Carolina eyaletini ziyaret için yola çıkmadan önce kameralar karşısına geçen Biden, yaşanan "korkunç kazanın" ardından tüm yerel ve federal kaynakların devreye sokulduğunu söyledi.



Öncelikli olarak arama kurtama çalışmalarına odaklandıklarını belirten Biden, Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'in de olayın ilk saatleri itibariyle bölgede görev başında olduğunu söyledi.



"Ulaştırma Bakanımıza, bölgeye, ihtiyaç duyulan tüm federal kaynakları göndereceğimizi ve o limanı yeniden hep birlikte inşa edeceğimizi söyledim" diyen Biden, Baltimore halkına seslenerek, "Sizinleyiz, yanınızdayız ve ne kadar gerekirse yanınızda kalmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Başkan Biden ayrıca, gemide "kontrol sorunu" yaşandığını, bu sorunun gemi personeli tarafından Maryland Eyalet Ulaştırma Bakanlığı'ndan ilgili yetkililere iletilmesi sonucu kaza anından kısa bir süre önce köprüye giriş ve çıkışların kapatıldığını söyledi.



Biden'ın açıklamasına göre, geminin köprüye çarpmasından kısa bir süre önce köprü trafiğinin kapatılmış olması "şüphesiz birçok hayat kurtardı."



Başkan Biden ayrıca köprünün yeniden kurulmasının "maliyetinin tamamının" federal kaynaklarla sağlanması için Kongre'den destek isteyeceğini belirtti.



Saldırı olasılığına işaret eden bir kanıt bulunmadı



Biden'ın konuşması öncesinde ayrıntıları aktaran Maryland'deki en üst düzey federal savcı Erek Barron, köprünün çökmesini terörle ilişkilendiren herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.



Savcı Barron, ofisinin destek sağlamak için federal, eyalet ve yerel yetkililerle koordinasyon halinde olmaya devam edeceğini belirtti.



Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın Salı sabahı köprünün çökmesiyle ilgili üst düzey yetkililerle görüştüğünü ve güncellemeleri almaya devam edeceğini söyledi. Biden yönetimi üyelerinin eyalet ve yerel yetkililerle yakın temas halinde olduğu belirtiliyor.



Maryland Valisi Wes Moore, gemi mürettebatının kazadan önce bir enerji sorunu olduğunu yetkililere bildirdiğini söyledi.



Vali Moore ayrıca, köprünün kurallara uygun olduğunun ve bilinen herhangi bir yapısal sorunun bulunmadığının da altını çizdi.