Çiftçi protestoları İngiltere'ye sıçradı: Bu kez konu Brexit

İngiliz çiftçiler neden şikayetçi?

İngiliz çiftçiler, ucuz gıda ithalatı ve destekleyici olmayan politikaların ülkedeki gıda güvenliğini riske attığını savunuyor.

"Dünyanın en kötü ticaret anlaşması"

Gösteri sırasında BBC muhabirinin, “Hükümet çiftçilerimizi kararlı bir şekilde desteklediğini söylüyor, buna ne dersiniz?" sorusunu yanıtlayan "Britanya Tarımını Kurtar" platformunun kurucusu Liz Webster, “Onlar doğruyu söylemiyor. Kelimenin tam anlamıyla bizi katleden ticaret anlaşmalarını müzakere ettiler. Bunlar dünyadaki en kötü ticaret anlaşmaları. Bu hükümet tarafından tamamen hayal kırıklığına uğradık. Değişim talep ediyoruz." diyerek tepkisini dile getirdi.

İngiliz çiftçiler Brexit'ten pişman mı?

Geçmişte düzenlenen anketler İngiliz çiftçilerin önemli bir kısmının, AB'nin çok eleştirilen Ortak Tarım Politikasına karşı çıkarak Brexit'i desteklediğini ortaya koymuştu.

İngiliz çiftçiler, İngiltere ile Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşmalarının kendilerinin artık rekabet edemeyecekleri ucuz ithalata kapı açtığı görüşünde.Londra’nın güneyindeki sebze-meyve halinden toplandıktan sonra yola çıkan yaklaşık 100 kadar traktörün parlamento binası etrafında gerçekleştirdiği eylem, başkentin merkezinde trafiğin felce uğramasına yol açtı."Britanya Tarımını Kurtar" platformunun düzenlediği eyleme katılan çiftçiler, Brexit sonrası kuralların ve ticaret anlaşmalarının geçim kaynaklarını ve gıda güvenliğini tehlikeye attığı suçlamasında bulundu.Öfkeli çiftçiler, İngiltere'de gıda üretiminin desteklenmediği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi.Çiftçilere destek vermek amacıyla parlamento meydanında toplanan bir grup gösterici de ellerinde "Çiftçiler yoksa tarım da yok, gelecek de yok" yazılı pankartlar taşıdı.Çiftçiler, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı dönemden bu yana özellikle AB’ye yönelik tarım sektörü ihracatında daralma yaşanmasından endişeli.İngiliz çiftçiler, en büyük pazar olarak gördükleri AB’ye eskisi gibi ürünlerini satamamaktan, AB üzerinden gelen ürünlerin ise serbest dolaşım hakkı olduğunda şikayetçi.İngiltere'nin AB'den ayrılması ülkede tarım sektörünü önemli ölçüde olumsuz yönde etkiledi. Ülkenin, AB serbest ticaret bölgesinin ve kurallar ağının dışına çıkması, çiftçilerin bürokratik sorunlar, ihracatta sıkıntılar ve iş gücü sorunuyla boğuşmasına yol açtı.İngiliz çiftçiler, İngiltere ile Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşmalarının kendilerinin artık rekabet edemeyecekleri ucuz ithalata kapı açtığı görüşünde.Yeni anketler ise İngiltere’de seçmenin Brexit'e ilişkin görüşünde önemli değişiklikler yaşandığını ortaya koyuyor.