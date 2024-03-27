Çinli mühendislere bombalı intihar saldırısı

Polis, bir intihar bombacısının bomba yüklü araçla konvoya dalarak gerçekleştirdiği saldırının Çinli hedeflere yönelik bir hafta içinde gerçekleşen üçüncü büyük saldırı olduğunu söyledi.



İlk iki saldırı, Çin'in altyapı projelerine milyarlarca dolar yatırım yaptığı Belüçistan eyaletindeki bir hava üssü ve stratejik bir limanı hedef almıştı.



Bölge polis şefi Muhammed Ali Gandapur, Reuters'e yaptığı açıklamada, mühendislerin İslamabad'dan Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde bulunan Dasu'daki baraj inşaat sahasına gittiklerini söyledi.



Gandapur "Saldırıda beş Çin vatandaşı ve Pakistanlı şoförü öldürüldü" dedi.



Bölgede 2021 yılında da bir otobüste meydana gelen patlamada dokuzu Çin vatandaşı olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetmişti.



Pekin, Kuşak ve Yol girişimi kapsamında Çin Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) bir parçası olarak altyapı projelerine 65 milyar doların üzerinde yatırım yapıyor ve projelerde çok sayıda Çinli mühendis görev alıyor.



Salı günkü saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. 2021'deki saldırıyı da üstlenen olmamıştı.



Çinli hedeflere daha çok Pekin'i maden zengini Belüçistan'dan çıkarmaya çalışan etnik militanlar tarafından hedef alınsa da, bu militanlar salı günkü saldırının olduğu yerden uzakta faaliyet gösteriyorlar.