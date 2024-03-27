Samanyolu Haber /Dünya / Çinli mühendislere bombalı intihar saldırısı /27 Mart 2024 06:04

Çinli mühendislere bombalı intihar saldırısı

Pakistan'da bir baraj projesinde çalışan Çinli mühendislerden oluşan bir konvoya intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu altı kişi hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Polis, bir intihar bombacısının bomba yüklü araçla konvoya dalarak gerçekleştirdiği saldırının Çinli hedeflere yönelik bir hafta içinde gerçekleşen üçüncü büyük saldırı olduğunu söyledi.

İlk iki saldırı, Çin'in altyapı projelerine milyarlarca dolar yatırım yaptığı Belüçistan eyaletindeki bir hava üssü ve stratejik bir limanı hedef almıştı.

Bölge polis şefi Muhammed Ali Gandapur, Reuters'e yaptığı açıklamada, mühendislerin İslamabad'dan Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde bulunan Dasu'daki baraj inşaat sahasına gittiklerini söyledi.

Gandapur "Saldırıda beş Çin vatandaşı ve Pakistanlı şoförü öldürüldü" dedi.

Bölgede 2021 yılında da bir otobüste meydana gelen patlamada dokuzu Çin vatandaşı olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Pekin, Kuşak ve Yol girişimi kapsamında Çin Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) bir parçası olarak altyapı projelerine 65 milyar doların üzerinde yatırım yapıyor ve projelerde çok sayıda Çinli mühendis görev alıyor.

Salı günkü saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. 2021'deki saldırıyı da üstlenen olmamıştı.

Çinli hedeflere daha çok Pekin'i maden zengini Belüçistan'dan çıkarmaya çalışan etnik militanlar tarafından hedef alınsa da, bu militanlar salı günkü saldırının olduğu yerden uzakta faaliyet gösteriyorlar.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çinli mühendislere bombalı intihar saldırısı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:08:21