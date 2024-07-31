Samanyolu Haber /Dünya / ABD Savunma Bakanı: 'Saldırıya uğrarsa İsrail'i savunuruz' /31 Temmuz 2024 11:23

ABD Savunma Bakanı: 'Saldırıya uğrarsa İsrail'i savunuruz'

ABD Savunma Bakanı, Haniye'nin öldürülmesinin ardından bölgede artan gerilimi yatıştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

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Euronews'te yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas'ın en üst düzey liderlerinden İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik bir saldırı gerçekleşmesi durumunda ABD'nin İsrail'i savunacağını açıkladı.

2+2 Bakanlar Diyaloğu görüşmeleri kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile Filipinler'i ziyaret eden Austin, Ortadoğu'daki gerilimi azaltmak için çalışmalarda bulunduklarını da belirtti.

ABD Savunma Bakanı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Bu benim görüşüm. Bence diplomasi için her zaman yer ve fırsat vardır" ifadelerini kullandı.

Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili sorulan soruya Austin, "Sunabileceğim fazladan bir bilgim yok" dedi.

İran'ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu, çarşamba günü Haniye'nin Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için bulunduğu başkent Tahran'da öldürüldüğünü açıkladı.

Olayın ardından Hamas'ın yaptığı bir açıklamada, Haniye'nin İsrail'in "Tahran'da düzenlediği bir saldırıda" öldürüldüğü doğrulandı. Haniye'nin bir korumasının da saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Dürzi beldesi Mecdel Şems'e Cumartesi akşamı bir roket saldırısı düzenlenmesinin ve saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim had safhada.

Ordudan yapılan açıklamada, "Mecdel Şems'teki bir futbol sahasına yönelik roket saldırısının arkasında, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin yaralanmasına neden olan Hizbullah terör örgütü bulunuyor" denildi.

İran destekli Lübnanlı grup Hizbullah da Lübnan'daki bir köye yapılan İsrail saldırılarına misilleme olarak Golan Tepeleri'nde bir askeri üssü vurduğunu açıkladı ancak Mecdel Şems'e yapılan saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

Türkçede "Allah'ın partisi" anlamına gelen Hizbullah, 1982'de İsrail'i "Güney Lübnan'dan püskürtmek" ve "İsrail'i yıkmak" gibi amaçlarla kuruldu.

2006'da Lübnan ile İsrail arasındaki savaş, çok sayıda Arap ülkesi tarafından Hizbullah'ın dönüm noktası olarak görüldü. Aynı yıl kabul edilen ateşkes sonrası her iki taraf da zafer ilan etse de Arap ülkeler arasında savaş, "Hizbullah'ın kesin zaferi" olarak görüldü.

Hizbullah, 2011'de başlayan Suriye İç Savaşı'nda İran ve Rusya ile beraber Şam yönetiminin tarafı olurken, Gazze'de dokuz aydır devam eden İsrail işgalinde de Hamas'tan yana saf tutuyor.
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