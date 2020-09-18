Samanyolu Haber /Dünya / ABD sınırlarıyla ilgili yeni karar /18 Eylül 2020 22:54

ABD sınırlarıyla ilgili yeni karar

Koronavirüs salgını sonrasında kara bağlantısı olan Kanada ve Meksika sınırlarında kısıtlamaya giden ABD'nin bu önlemleri 21 Ekim'e kadar uzatma kararı aldığı belirtildi.

SHABER3.COM

ABD, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Mart ayında Kanada ve Meksika ile olan sınırlarına getirdiği kısıtlamaları 21 Ekim’e kadar uzattı.

Koronavirüs salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD’de vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, kısıtlamaların süreleri uzatılıyor. ABD’li ve Kanadalı yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamalarda, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Mart ayından bu yana uygulanan ve 21 Eylül’de sona ermesi beklenen sınır kısıtlamalarının 21 Ekim’e kadar uzatıldığı duyuruldu. Yetkililer, kısıtlamaların havayolu ile yapılan ticareti ve yolcu taşımacılığını etkilemeyeceğini açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sekreter Vekili Chad Wolf yaptığı açıklamada, ABD'nin Meksika sınırında da benzer kısıtlamalara sahip olduğunu ve bu kısıtlamalarında 21 Ekim'e kadar geçerli olacağını duyurdu. Wolf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19'un yayılmasını yavaşlatmak için Kanadalı ve Meksikalı ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD’de toplam vaka sayısı 6 milyon 892 bin 468’e, toplam can kaybı ise 202 bin 563’e yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD sınırlarıyla ilgili yeni karar Sonraki Haber >>

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Uygurlardan skandal ifadelere tepki!

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

Enes Kanter'in maçını yayınladılar ama adını unuttular

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Paraşütçüden tehlikeli oyun

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

ABD'deki evsizlik krizi

ABD'deki evsizlik krizi

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:57:19