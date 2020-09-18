Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'nın başkenti Madrid'de karantina kararı /18 Eylül 2020 22:42

İspanya'nın başkenti Madrid'de karantina kararı

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İspanya'nın başkenti Madrid'in bazı bölgelerinde karantina uygulamasına başvurulacağı ifade edildi.

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İspanya’nın başkenti Madrid’in bölgesel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artış gösterdiği 6 bölgede 21 Eylül’den itibaren karantina tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu. Kısıtlamalardan yaklaşık 850 bin kişinin etkilenmesi bekleniyor.

Koronavirüs salgını Avrupa ülkelerinde yeniden tırmanışa geçmesinin ardından birçok ülke kısıtlamaları geri getirmeye başladı. İspanya’nın başkenti Madrid’in bölgesel hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artış gösterdiği 6 bölgede 21 Eylül’den itibaren karantina tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu.

Getirilen kısıtlamaların yaklaşık 850 bin kişiyi etkileyeceği düşünülüyor. Kısıtlamaların uygulanacağı 6 bölgede parklara ve kamuya açık olan alanlara erişim kısıtlanacak. Toplantılar 6 kişi ile sınırlandırılacak. İşletmeler ise yerel saatle 22.00’de kapatılacak.

Bölge Lideri Isabel Diaz Ayuso bugün yaptığı açıklamada, başkentte bulunan 6 bölgede, bölgeler arası ve bölge içi hareketlerin kısıtlanacağını aktardı. Ayuso, 100 bin kişide bin vaka sayısına ulaşılması nedeni ile bu bölgelerin seçildiğini ifade ederken, "Kilitlenmeden ve ekonomik felaketten kaçınmalıyız. Tüm vatandaşları kısıtlama zamanının geldiğini düşünmüyoruz. Bunun yerine mükemmel bir şekilde belirlediğimiz alanlarda önlemleri uygulama zamanı" dedi.

Öte yandan İspanya’da toplam vaka sayısı 640 bin 40’a, toplam can kaybı ise 30 bin 500’e ulaştı.
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