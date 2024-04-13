Samanyolu Haber /Dünya / ABD tetikte: Orta Doğu'ya savaş gemileri gönderdiler /13 Nisan 2024 16:13

ABD tetikte: Orta Doğu'ya savaş gemileri gönderdiler

İsrail ile İran arasında gerilimin tırmanması ABD'yi de harekete geçirdi. Washington Orta Doğu'ya takviye güç gönderdi.

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ABD'nin, İsrail ile İran arasında gerilimin tırmanmasının ardından Orta Doğu'ya savaş gemilerinden oluşan takviye güç gönderdiği bildirildi.

Uluslararası basın organlarında, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırılan haberde, ABD'nin bölgedeki kuvvetlerinin korunma gücünü artırmak ve bölgesel caydırıcılığı desteklemek amacıyla Orta Doğu'ya takviye güç gönderdiği belirtildi.

Öte yandan, ABD'li iki yetkili Politico haber sitesine yaptıkları açıklamada, İran'ın Washington'dan tepki almayacak ve bölgesel çatışmayı tetiklemekten kaçınacak ciddi bir misillemeye göre strateji oluşturduğunu bildirdi.

'İSRAİL'E FÜZE VE İHA SALDIRILARI'

Kimliklerinin gizli kalmasını isteyen yetkililer, "İran, gelecek günlerde İsrail'e normalden daha büyük bir hava saldırısı yapmayı planlıyor, füze ve insansız hava aracı saldırılarının karışımından olacak şekilde" ifadelerini kullandı.

Her iki yetkili de İran'ın İsrail'e ABD'den askeri bir karşılık uyandırmayacak saldırı düzenleyebileceği konusunda tam emin olmadıklarını belirtseler de İran'ın bölgesel krizi tırmandırmaya niyeti olmadığını aktardı.

Bir yetkili ise, Washington'un İran'ın bu hafta sonuna kadar yakın bir zamanda İsrail'e saldırı düzenlemesini beklediklerini kaydetti.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran intikam yemini ederken birçok ülke, vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulundu.
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