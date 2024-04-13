22,5 saatlik esaret bitti: İnince yeri öptü





























































Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattında dün 17.28'de hattı tutan demirlerden birinin çıkarak çarptığı kabinin tabanının kopmasıyla içerisindeki 8 kişi yere düştü. Metrelerce yüksekten düşen 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 7'si yaralandı.Hattın durması üzerine 24 kabindeki vatandaşlar mahsur kaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dünden bu yana yürütülen çalışmalar sonucuda 174 kişinin kurtarıldığını açıkladı. 13 kişinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.22.5 saat süren çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 4, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 4, TSK'ya ait 1 ve OGM'ye ait 1 helikopter katıldı.2 bin 202 personelin dışında 1 askeri kargo uçağı ve 1 keşif uçağı, 315 araç, 11 ambulans ile 2 drone görev yaptı.Öte yandan Soruşturma kapsamında olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 1 Cumhuriyet savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyet olay yerinde keşif çalışması yaptı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Antalya'daki teleferik kazası ile ilgili teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklaması yaptı.Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön rapora değinen Tunç, şöyle devam etti:- Olayın, teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir.- İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.Olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Teleferik sisteminde gerekli bakım ve onarımların yaptırılıp yaptırılmadığı soruları sorulmuştur. İşletmeci şirket ANET'in bakım ve onarım ile ilgili yaptığı sözleşmeler incelendi. Yıllık, aylık ve haftalık periyodik bakımların yapıldığı ve takip edildiği tespit edildi. 2017 yılında açılan tesisin o yıldan bu yana bakımını aynı şirket yapıyor. Bu şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından lisans alarak bu işlemi yapmaktadır. Bakanlığın teleferik ve asansörlerle ilgili yeni bir mevzuat yapması gerekiyor" diye konuştu.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuzyılmaz'a yönelik cevabında "Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Sayın Yavuzyılmaz’ın ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verdi.Kaza sonrası olay yerine gelen Böcek "7 yaralımız vardı. Tahliye sırasında 3 vatandaşımız daha yaralanınca yaralı sayısı 10'a çıktı" bilgisini paylaştı.Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 2017 yılında hizmete giren Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri, dün saat 17.28'de yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü.İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini belirledi.Kazada yaralanan Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Akmaral Abdyldaeva, helikopterlerle bulundukları yerden alınarak, hastanelere götürüldü. Memiş Gümüş'ün cansız bedeni ise yamaçtan indirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu amaçla yurdun birçok bölgesinde bu konuda uzman ekipler kente yönlendirilirken kurtarma çalışmalarına gece görüşlü helikopter de katıldı.AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye ve çok sayıda arama kurtarma ekibi gece boyu çalışma yaptı. Kurtarma çalışmaları bazı noktalarda ekipler tarafından halatla yapıldı. AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri kabinlerin üzerine çıkarak burada içeridekileri halatlarla indirip güvenli bölgeye aldı.AFAD Başkanı Okay Memiş, teleferik hattındaki 5'inci direğin heyelan nedeniyle kırıldığını, bir kabinin kırılan direğe çarparak hasar aldığını kaydetti. Memiş, daha sonra yaptığı açıklamada bölgede heyelanın meydana gelmediğini ifade etti.Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kurtarma çalışmalarına destek için askeri helikopter görevlendirildiği belirtildi.Açıklamada, "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan 1 adet AS-532 Couger tipi helikopter görevlendirildi" denildi.Teleferik kazasına ilişkin açıklama yapan Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, 8 Kasım 2017 tarihinde Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından teleferik sisteminin incelenerek ruhsatlandırıldığını, ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerin gerçekleşmesi için odalarına bu yönde bir talep gelmediğini kaydetti.Prof. Dr. İbrahim Atmaca, şunları söyledi:- Ruhsat belgesinde de yer alan 'mevcut durumunun korunması koşulu ile çalıştırılmasının uygun olduğu' ifadesine dikkat çekmek isteriz. Ruhsat aşamasında var olan uygunluğun sürekliliği ancak bakım ve periyodik kontrollerin eksiksiz yapılması ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda teleferik gibi tesislerin bakımların TS EN 1709 standardına göre yapılması gerekmektedir.- Bu standartta tüm aksamlar ile ilgili kontroller belirtilmiş durumdadır. Aylık bakımlar dışında bu tesislerin belli aralıklar ile imalatçı firma veya ithalatçısının belirlediği dönemlerde ağır bakımları da aksatılmadan yapılmalıdır. Hatta tesisin her gün çalışma öncesi ön kontrolleri de tesis operatörleri tarafından yapılması gerekmektedir.Helikopterle bulundukları kabinden kurtarılan ve Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen Nasima Sayed Aslan ile 1,5 yaşındaki kızı Beyazanur Sayed Aslan, sağlık ekiplerine teslim edildi. Anne Nasima Sayed Aslan, "Kabinde 7 kişiydik. Gece hava çok soğuktu ama kurtarıldık. Durumumuz iyi" dedi.Kabinden kurtarılan İbrahim Yusuf Yüksel, "İyiyim, kabinde 7 kişiydik. Bir anda gerçekleşti" dedi. Ekipler tarafından alana getirilen ve ismini söylemek istemeyen bir vatandaş ise "Çok stres olduk ama kurtarıldık" ifadelerini kullandı. 10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ise "Hiç korkmadım, dağları izledim" diye konuştu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını kaydetti. Bakan Tunç, olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini kaydetti.Teleferikten 20'nci saatin sonunda kurtarılan ve helikopterle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen Ayşe Hatice Polat (58), helikopterden inip önce yeri öptü, daha sonra yakınlarına sarılıp uzun süre ağladı.Sedyeyle ambulansa götürülen ve burada ilk sağlık kontrolü yapılan Polat, ardından gözlem altında tutulmak için bir odaya alındı. Teleferikten kurtarılanlar uzun süre yakınlarına ve çocuklarına sarılıp gözyaşı döktü.20'nci saatin sonunda çocuklarıyla helikopterle kurtarılan Berna Kama, "Ölümün kıyısından döndük. Gerçekten çok korktuk. Gece hiç uyumadan çocukları sakinleştirmeye çalıştık. Olay yaşandığı anda ben fotoğraf çekiyordum. Yerde hepimiz birbirimizin üstünde beşik gibi sallandık. Uçuruma uçacağımızı düşünüyorduk. Kabinde 9 kişiydik, hepsi akrabamızdı. Psikolojik olarak çok kötü durumdayız" diye konuştu.Diğer yandan, Antalya-Kemer kara yolunda park eden yüzlerce araç sürücüsünün kurtarma operasyonlarını cep telefonlarıyla görüntülediği, bazılarının ise dürbünle izlediği görüldü.