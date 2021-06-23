Samanyolu Haber /Gündem / ABD , Türkiye istedi ama Yunanistan'a veriyor /23 Haziran 2021 09:18

ABD , Türkiye istedi ama Yunanistan'a veriyor

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Yunanistan'a askeri malzeme ve eğitim yardımını öngören yasa tasarını kabul etti.

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Türkiye'nin üretiminde ve parça temininde de ortaklık yaptığı ancak Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle, Washington tarafından uygulanan yaptırım kapsamında projeden çıkarıldığı ve satın almasının önünün de kesildiği F-35 savaş uçakları Yunanistan'a veriliyor.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, uçakların Yunanistan'a teslimi için onay verdi ve komşuya askeri yardım yasa tasarısını onayladı.

Yunanistan'a askeri yardım, malzeme ve eğitim verilmesini öngören tasarı, 9 Haziran tarihinde, Komite Başkanı Demokrat Bob Menendez ve Komite Üyesi Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından hazırlanmıştı.

Tasarı tüm senatörlerin onayını aldı ve oylanmak üzere Senato Genel Kurulu'na sevk edildi. Burada da kabul edilmesi halinde ABD Başkanı Joe Biden'ın önüne imzalanmak üzere gidecek.

Tasarıda, Yunanistan'a yıllık 1,8 milyon dolar değerinde uluslararası askeri eğitim desteği sağlanması planlanıyor.

ABD'nin, Yunanistan'a silah alımı için doğrudan kredi vermesine de imkan tanıyan tasarıda, Yunanistan'ın sipariş verdiği F-35 uçaklarının teslimatı için de yetki veriliyor.
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