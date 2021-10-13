ABD Türkiye’ye sınır ötesi saldırıyı kınadı

Price günlük basın brifinginde bir soruyu yanıtlarken, “NATO müttefikimiz Türkiye’ye karşı sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz. Suriye’de öldürülen Türk polis teşkilatı mensuplarının ailelerine başsağlığı diliyoruz” dedi.



Sınır ötesi saldırıların durdurulmasının önemini altını çizdiklerini belirten Price, “Tüm tarafların ateşkes bölgelerini muhafaza etmesi ve saygı göstermesi, Suriye’de istikrarı ilerletmesi ve ihtilafa siyasi bir çözüm bulunması için çalışması kritik önem taşıyor” ifadesini kullandı.



Price, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu, terörle mücadeleden Suriye’deki ihtilafın sona erdirilmesine ve bölgedeki zarar verici etkilerin engellenmesine kadar birçok alanda ortak çıkarları paylaştıklarını belirtti.



Ned Price, “Suriye’deki çatışmanın kalıcı olarak sonlandırılmasında da ortak çıkarı paylaşıyoruz. Suriye politikasında, Ankara’yla, Suriye’nin diğer komşularıyla ve bölgede daha geniş yelpazedeki ortaklarımızla birlikte işbirliği alanları arayışı kapsamında görüş alışverişi içinde olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.



ABD Dışişleri Bakanlığı Ned Price’a brifingde, Türkiye’nin ABD’den F-16 savaş uçakları talebinde bulunduğu haberleri de soruldu. Price, bakanlık uygulaması gereği, teklif edilen savunma satışları ya da transferleri konusunda, bu satışlarla ilgili Kongre’ye resmi bildirim yapılmadan kamuoyu önünde herhangi bir doğrulama ya da yorum yapmadıklarını hatırlattı.



Bu arada Türkiye’ye Suriye’den saldırı ve polis memurlarının hayatını kaybetmesiyle ilgili ABD’nin Ankara Büyükelçiliği de Twitter üzerinden bir açıklama yayınladı.



Büyükelçilik açıklamasında, “ABD Ankara Büyükelçiliği olarak, #Suriye’de hayatını kaybeden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. Karkamış’ta #NATO Müttefikimiz Türkiye’ye yönelik olarak gerçekleştirilen sınır ötesi saldırıyı kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Açıklamada “BizNATO’yuz” ve “BirlikteDahaGüçlüyüz” şeklinde etiketler de paylaşıldı.



Suriye’de Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir zırhlı araç füze saldırısının hedefi olmuş, saldırıda iki polis memuru hayatını kaybetmişti. Türkiye, saldırıdan “PKK/PYD’yi” sorumlu tutmuştu. Gaziantep’in Karkamış ilçesine de dün sınırın Suriye tarafından 5 havan topu isabet etmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.