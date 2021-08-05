ABD ülkeye giriş için aşı şartı getirmeye hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri, koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarına getirdiği seyahat kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmaya hazırlanıyor.





Beyaz Saray'dan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili AP haber ajansına yaptığı açıklamada, bazı sınırlı istisnalar dışında ABD'ye girmek isteyen tüm yabancı ülke vatandaşlarına kapıların açılmasının planlandığını ve bunun için aşı şartı getirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti. Kapıların açılması konusunda takvimin henüz belirlenmediğini belirten yetkili, normal seyahatlere geçişin nasıl ve ne zaman güvenli bir şekilde yapılabileceğine dair çalışmaların sürdüğünü belirtti. Hangi aşıların kabul edileceği, ABD'de uygulananlar dışındaki aşıların da kabul edilip edilmeyeceği gibi detaylar ise belirsizliğini koruyor.





ABD'de Joe Biden yönetimi, çok daha bulaşıcı ve tehlikeli olan Delta varyantını gerekçe göstererek ülkeye yurt dışından yapılan seyahatlere sert kısıtlamalar getirmişti. Mevcut kurallara göre, ABD'de ikamet etmeyen ve son iki hafta zarfında Schengen Bölgesi'nde ya da Çin, İngiltere, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan’da bulunmuş kişilerin ülkeye girişine izin verilmiyor. İlaveten aşılanma durumundan bağımsız olarak ülkeye giriş yapmak isteyen herkesin 72 saat içinde yapılmış ve sonucu negatif olan test ibraz etmesi talep ediliyor.





Başkan Biden, sert önlemlerin mağduriyetler yarattığından şikayet eden müttefik ülkeler, havayolları sektörü ve kamuoyunun baskısı altındaydı. AB, Birlik ülkelerinde vaka sayılarının düşmesi ve aşılama oranlarının yükselmesi sonrasında Haziran ayında ABD'den seyahatler konusunda önlemleri gevşetmiş, ABD'den de aynı yaklaşımı benimsemesini talep etmişti.



