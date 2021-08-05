'Ülkesinin yanışını uzaktan izliyor'

Türkiye’nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınları dünya medyasının da gündeminden düşmüyor. Verilen can kayıpları, yeterli müdahalede bulunulmaması ve hükümetin felakete yaklaşımıyla ilgili birbiri ardına haberler yapılıyor.





İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times, Türkiye’deki yangınlar ve son duruma ilişkin kapsamlı bir habere yer verdi. Yangının en çok etkilediği bölgelerden Marmaris’e giden gazetenin Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith imzalı haber, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesinin yanışını uzaktan seyrediyor” başlığını taşıyor.





Yetkililerin ve bazı medya organlarının yangınların başlangıcından terör örgütü PKK’yı sorumlu tuttuğunu yazan Smith, buna karşın Türkiye’nin Güney Avrupa’yı da saran sıcak hava dalgasının etkisi altında olduğunu belirtiyor. Yangındaki asıl sorunun alevlerin nasıl bu kadar hızla kontrolden çıktığı olduğuna dikkat çeken Smith, Turunç’ta rüzgarların her gün yön değiştirdiğini ve bu nedenle alevlerin farklı noktalara ulaştığını aktardı.





DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA DEVRE DIŞI





Türk Hava Kurumu’ndaki (THK) uçak krizine de değinen Smith, yangınlarla mücadelede uçakların helikopterlere karşı daha etkili olduğunu ancak THK’daki uçakların ve ekiplerin 2016’daki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devre dışı bırakıldığını, yerlerine de Erdoğan’a yakın isimlerin yerleştirildiğini öne sürdü. Haberde, yangınlara müdahale etmek için Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve İran’dan olmak üzere 16 uçağın gönderildiği, Ankara’nın Avrupa Birliği’nden de üç uçak gönderilme teklifini kabul ettiği ifade edildi.









The Times’ın haberi.









Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın iktidardaki 18. yılında gençlikle olan bağını kaybettiğini savunan haberde, Erdoğan’dan önceki dönemi bilmeyen gençlere Türkiye’nin ne kadar kötü şartlar altında olduğunu anlattığı vurgulandı. Ancak gençlerin mevcut şartlarda ülkenin ekonomik, sosyal ve çevresel olarak günden güne kötüye gidişine tanık olduğu belirtildi.





‘EN BÜYÜK TEST OLABİLİR’





Erdoğan’ın felaket bölgesine giderek vatandaşlara çay attığını ifade eden Smith, araştırma şirketi Türkiye Raporu’nun direktörü Can Selcuki’nin görüşlerine de yer verdi. Selcuki yaşanan gelişmelere ilişkin Smith’e yaptığı açıklamada, “Yaşananlar sonrası kamuoyu görüşünün nasıl olacağını konuşmak için çok erken ancak görüntü şu an için korkunç” dedi.





Ülkenin gidişatından uzun süredir hoşnutsuz olan kesimin artık kızgın olduğunu okuyucularına aktaran Smith, gücü halihazırda zayıflayan Erdoğan için son yaşananların kendisini kanıtlaması için en büyük test olabileceğini iddia etti.