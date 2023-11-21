Samanyolu Haber /Gündem / ABD ve Çin orduları arasındaki stratejik denge değişiyor /21 Kasım 2023 12:49

ABD ve Çin orduları arasındaki stratejik denge değişiyor

Son 15 yılda ABD ile Çin arasındaki ekonomik, mali, askeri, teknolojik denge Çin lehine hızla değişti.. Denizaltı yarışında ABD son zamanlarda endişe etmiyordu . Ancak son zamanlarda Çİn ABD'yi yakalamış gözüküyor.

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Son zamanlarda, Çin'in denizaltı teknolojisindeki hızlı ilerlemeler, ABD ve Çin orduları arasındaki stratejik dengeyi değiştirmeye başlıyor. Geleneksel olarak, ABD'nin Çin'in denizaltılarına karşı endişe duymasına gerek olmadığı düşünülüyordu; ancak, Çin'in bu alandaki yeteneklerini geliştirmesi, denizaltı teknolojisi ve tespit kapasitelerinde önemli ilerlemelere yol açıyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Bu gelişmelerin bir yansıması olarak, Çin'in denizaltı üretim üssündeki nükleer enerjili saldırı denizaltısı, Amerikan denizaltılarındaki gürültü azaltma teknolojisinin bir benzerini kullanarak dikkat çekti. Bu durum, Çin'in teknolojik açıdan daha sofistike ve sessiz denizaltıları üretebilme kapasitesini gösteriyor.

Huludao şehrindeki nükleer enerjili denizaltı üretim üssündeki genişleme ve modernizasyon çabaları, Çin'in denizaltı üretimindeki artan talepleri karşılamak için altyapısını güçlendirdiğini gösteriyor. Bu durum, Çin'in denizaltı filosunu genişletme ve modernleştirme amacını desteklemektedir.

Çin'in nükleer caydırıcılık yeteneklerini güçlendirmeye yönelik çabaları, geleneksel olarak ABD'nin gerisinde kaldığı bir alandır. Ancak, bu alandaki modernizasyon çabaları, denizaltı tabanlı balistik füze filosunu güçlendirmek için yoğunlaşıyor.

Batı Pasifik'te, Çin'in "Sualtı Çin Seddi" olarak adlandırılan su altı sensör ağları, düşman denizaltılarını tespit etme kabiliyetini artırarak bölgedeki denizaltı faaliyetlerini daha etkin hale getiriyor. Bu durum, Güney Çin Denizi'nde ve çevresindeki sularda Çin'in deniz güvenliğini artırmaya yönelik stratejik bir hamlenin bir parçası olarak görülebilir.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun denizaltı avlama yeteneklerini artırma çabaları, devriye uçakları ve sonar bilgisi alan helikopterlerle donatılmış deniz kuvvetleriyle birleşiyor. Bu, Çin'in düşman denizaltılarını tespit etme ve izleme konusundaki kapasitesini güçlendiriyor.

Son olarak, Çin'in Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği denizaltı avlama tatbikatları ve Rusya ile Alaska kıyısı açıklarında gerçekleştirilen ortak tatbikatlar, bölgesel deniz güvenliği konularında Çin'in artan rolünü vurguluyor. Bu gelişmeler, ABD ve Çin arasındaki denizaltı yetenekleri yarışının önemli bir parçasını oluşturuyor.

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