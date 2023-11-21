Samanyolu Haber /Gündem / Zelensky: Bu bir film değil /21 Kasım 2023 12:53

Zelensky: Bu bir film değil

Ukrayna Devlet Başkanı çatışmaların uzun süreli olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Vladimir Zelensky, Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri çatışmasının bir film sahnesi gibi hızla sona ermeyeceğini söyledi.

Fox News ve The Sun'dan gazetecilerle bir araya gelen Zelenskiy, sinemadaki gibi gidişatta hızlı bir değişiklik ve sürekli sürprizler beklemenin yanlış olacağını dile getirdi. “İnsanlar nedense buna bir film muamelesi yapıyor, olaylarda uzun süreli duraklamalar olmayacağını, gözlerinin önündeki tablonun sürekli değişeceğini, her gün sürprizlerin yaşanacağını bekliyor. Ama askerlerimiz için bu bir film değil, bu bizim hayatımız. Bu günlük zorlu bir iştir” dedi ve ‘‘her şey istediğimiz kadar çabuk bitmeyecek ama vazgeçmeye de hakkımız yok. Ve vazgeçmeyeceğiz " diye ekledi.

Zelenskiy aynı zamanda, istihbarat birimlerinin, müttefiklerinden gelen verilere göre Rusya’nın bir şekilde Ukrayna toplumunda bölünme yaratmayı, kaos yaratmayı ve sonunda cumhurbaşkanını görevden almayı hedeflediğini söyledi. İstihbarat servislerinin planı özellikle toplumda Ukrayna’nın cephedeki direnişinin yararsızlığı, askeri operasyonlardan kaynaklanan genel yorgunluk ve yolsuzluğun yayılması hakkındaki fikirleri ülke içinde yayarak uygulayacağı iddia ediliyor.

14 Kasım'da Ukrayna'nın güvenlik ve savunma sektöründeki kaynaklara atıfta bulunarak basında 1 Kasım'da Rus özel servislerinin "Maydan-3" adı verilen Ukrayna’ya karşı geniş çaplı bir bilgi saldırısı başlattığını bildirdi. Operasyonun zamanlamasının Kasım-Aralık 2023 olduğu iddiası ortaya atılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelensky: Bu bir film değil Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:02:43