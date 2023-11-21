Zelensky: Bu bir film değil

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Vladimir Zelensky, Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri çatışmasının bir film sahnesi gibi hızla sona ermeyeceğini söyledi.





Fox News ve The Sun'dan gazetecilerle bir araya gelen Zelenskiy, sinemadaki gibi gidişatta hızlı bir değişiklik ve sürekli sürprizler beklemenin yanlış olacağını dile getirdi. “İnsanlar nedense buna bir film muamelesi yapıyor, olaylarda uzun süreli duraklamalar olmayacağını, gözlerinin önündeki tablonun sürekli değişeceğini, her gün sürprizlerin yaşanacağını bekliyor. Ama askerlerimiz için bu bir film değil, bu bizim hayatımız. Bu günlük zorlu bir iştir” dedi ve ‘‘her şey istediğimiz kadar çabuk bitmeyecek ama vazgeçmeye de hakkımız yok. Ve vazgeçmeyeceğiz " diye ekledi.





Zelenskiy aynı zamanda, istihbarat birimlerinin, müttefiklerinden gelen verilere göre Rusya’nın bir şekilde Ukrayna toplumunda bölünme yaratmayı, kaos yaratmayı ve sonunda cumhurbaşkanını görevden almayı hedeflediğini söyledi. İstihbarat servislerinin planı özellikle toplumda Ukrayna’nın cephedeki direnişinin yararsızlığı, askeri operasyonlardan kaynaklanan genel yorgunluk ve yolsuzluğun yayılması hakkındaki fikirleri ülke içinde yayarak uygulayacağı iddia ediliyor.





14 Kasım'da Ukrayna'nın güvenlik ve savunma sektöründeki kaynaklara atıfta bulunarak basında 1 Kasım'da Rus özel servislerinin "Maydan-3" adı verilen Ukrayna’ya karşı geniş çaplı bir bilgi saldırısı başlattığını bildirdi. Operasyonun zamanlamasının Kasım-Aralık 2023 olduğu iddiası ortaya atılmıştı.