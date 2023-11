Time to Help UK, 10’uncu yılını bir gala ile kutladı

Vakfın 10 yıllık faaliyet özetinin sunulduğu gecede, bağış amaçlı açık arttırma ve özel üretim ürün ve tabloların satışı yapıldı. Ayrıca ABD, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Çad, Tanzanya, Kenya, Uganda, Pakistan, Filipinler ve Pakistan’daki partner dernekler tebrik mesajı gönderdi.



Gecede Time To Help'in etkinliklerine katılan gönüllüler tecrübe ve duygularını aktardı. Özellikle, Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen su kuyusu açma, yetimhane tamiri, kadınlara hijyen ürünü dağıtma, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi ulaştırma programlarıyla ilgili paylaşımlar davetlileri duygulandırdı.





Time to Help Uk Genel Müdürü Yusuf Kar, ‘yoksullukla mücadele ve sosyal adaletsizliğin ortadan kaldırılması’ gibi hedeflerle yola çıkan derneğin ilk 10 yılı güzel işlere imza atarak geride bıraktığını ama dünyanın daha fazla iyiliğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kuruluşundan bugüne kadar derneğe emek veren herkese teşekkür eden Kar, günden güne büyüyen gönüllü ekipler sayesinde daha fazla yetim çocuğa ulaşmaya, yeni su kuyuları açmaya ve felaketzede ve ihtiyaç sahiplerinin yaralarını hızlı bir şekilde sarmaya kararlı olduklarını vurguladı.





Gecenin önemli konuklarından Lambeth Belediye Başkanı Sarbaz Barznji, Time to Help’in çalışmalarını bildiğini, ulusal ve global topluluklara olumlu etkileri olan bu çabaları takdirle karşıladığı belirtti. Derneğin, herkes için daha iyi bir dünya kurma hedefinin, katılımcıların içindeki cömertlik ve kabiliyetin bir yansıması olduğunu vurguladı. Organizasyonun soylu misyonunda ilerleme ve gelişmeye gelecek 10 yılda da devam edeceğine inandığını dile getiren Barznji, “Topluluklarımızın iyileştirilmesi yolculuğunda başarılarınızın sürekli olmasını diliyorum. ” dedi.

Bir diğer misafir Emanuela Di Natale, Time to Help ile pandemi sırasında ortak çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Yoksullara dağıtacağımız yiyeceklerle cömertçe ilgilendiler ve onların sayesinde pandemi boyunca hizmetlerimizi sürdürmeyi başardık. Pek çok hayır kurumu kapanırken biz her hafta hep birlikte sokaklardaydık.”













Haftada bir günlerini gönüllü olarak vakfın faaliyetlerine ayıran Jasmine ve Ziyad Pearl çifti Time to Help UK ile tanıştıktan sonra hayatlarının nasıl değiştiğini anlattı. Çift, yardım programları kapsamında gittikleri Kenya izlenimlerini fotoğraflar eşliğinde sundu. Jasmine Pearl, “Time to Help, hayatımı farklı bir şekilde yaşamaya adamam için bana ilham verdi, bana nasıl aktif bir insan olabileceğimi gösterdi ve hayattaki gerçek tatminin bir şeyin sonuçlarından gelmediğini anlamamı sağladı. Burada, çabalama eyleminden çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumu hissediyorum.”

Gelir amaçlı açık arttırmada satışa sunulan ürünler arasında özel üretim tespihler, hat ve tezhip tabloları, para koleksiyonu, 'göç ve mülteciler' konulu uluslararası karikatür yarışmasında dereceye giren eserler ile Afrika'daki çocukların çizdiği resimlerin NFT versiyonları vardı. Dernek yetkilileri bu satışlardan 10.000 sterlin gelir elde edildiğini bildirdi. Bunun dışında, Fas, Afganistan ve Gazze'de yakın zamanda yaşanan felaket ve saldırılardan etkilenen insanlara acil yardım ve destek ulaştırmak için derneğin başlattığı kampanyaya bağış çağrısı yapıldı.

Gecede, ‘yılın gönüllüsü’, ‘en çok bağış toplayanları’, ‘vefa ödülü’ gibi 16 farklı kategoride öne çıkan isimlere başarı plaketi takdim edildi. Bunlar arasında bütün oyuncaklarını Afrika'daki çocuklara gönderen 5 yaşındaki Edip Ben de vardı.





Öte yandan müzisyen Betül Kılınç’ın kemençe ve gitar çalarak söylediği Türkçe-İngilizce şarkılar programa renk kattı. Davetliler özellikle kemençe ile çalınan parçalara ilgi gösterdi.