Samanyolu Haber /Gündem / ABD ve İsrail'in iki devletli çözüm anlaşmazlığı büyüyor /19 Ocak 2024 16:33

ABD ve İsrail'in iki devletli çözüm anlaşmazlığı büyüyor

ABD ve İsrail'den yapılan karşılıklı açıklamalar, iki ülke arasında Gazze'nin geleceği konusundaki görüş ayrılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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İki yakın müttefik ABD ile İsrail arasında Gazze'nin geleceği konusundaki görüş ayrılığı derinleşiyor.

ABD'nin Gazze'deki savaşın ardından bir Filistin devleti kurulması yönünde adım atmaya davet ettiği İsrail, bu öneriyi bir kez daha reddetti.

DW Türkçe'nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çarşamba günü İsviçre'nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'nda "bir Filistin devleti kurulmasına yönelik yol" için çağrısını yineledi. Blinken, söz konusu şart gerçekleşmediği takdirde "gerçek güvenliğin" de sağlanamayacağını belirtti. Beyaz Saray da geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonunu hafifletmesi için "doğru zaman" olduğunu duyurmuştu.

Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bu önerileri reddetti. "İsrail, Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm toprakların kontrolünü sağlamak zorunda" ifadesini kullanan Netanyahu, "Bu gerekli bir koşul ve Filistin'in egemenlik fikriyle ters düşüyor" diye ekledi. Netanyanu, "İsrail'de bir başbakan, en yakın dostlarına bile 'hayır' diyebilmeli" dedi.

Netanyahu ayrıca İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırma ve tüm rehineleri evlerine kavuşturma hedeflerine ulaşana denk askeri operasyonu durdurmayacağını vurguladı. İsrail lideri, "mutlak bir zafer" dışındaki senaryolara "razı gelmeyeceklerini" söyledi.

Netanyahu'nun bu sözleriyle ilgili görüşleri sorulan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, ABD ve İsrail'in "belli ki konuya farklı yaklaştığını" söyledi.

Abbas'ın sözcüsü yanıt verdi
Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın resmi sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne de Netanyahu'nun açıklamalarına yanıt verdi. Açıklamaları resmi haber ajansı Wafa tarafından aktarılan Rudeyne, bağımsız bir Filistin devleti olmadan bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını söyledi.

Rudeyne, "İsrail işgal makamlarının Filistin halkı ve meşru haklarına yönelik saldırgan politikaları nedeniyle tüm bölge volkanik bir patlamanın eşiğinde" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken geçen haftaki Ortadoğu gezisinde İsrailli yetkililere, Suudi Arabistan dâhil Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşasına ve Filistin'in gelecekteki idaresine, İsrail'in bir Filistin devleti kurulmasına imkân tanıması şartıyla yardımcı olacaklarını belirttiğini iletmişti.

İkili ilişkileri çok yakın olmayan Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın son haftalarda hiçbir şekilde doğrudan iletişim kurmadığı belirtiliyor.
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