Saray da barıştıramamış: AKP'den dikkat çeken kulis!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adaylarının mevcut Keçiren Belediye Başkanı Turgut Altınok olduğunu duyurdu.







Turgut Altınok'un adaylığı sonrası, Altınok'la kavgalı olduğu bilinen Gökçek ailesinin tutumunun ne olacağı merak konusu haline geldi.





İPLERİ KOPARAN ANONS

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Hadi Özışık, iki tarafı barıştırmak için Cumhurbaşkanlığı'nın devreye girdiğini anlattı. Ancak Özışık'ın aktardığına göre, Saray'ın girişimi de boşa çıktı.





Özışık olayı, Youtube kanalı üzerinden şöyle anlattı:





"Külliye'den çok etkili bir isim Osman Gökçek'e 'Altınok'un bir açılışı var. Senden rica ediyorum. 'Oraya katıl ve biz bu buzları eritelim' diyor. Osman Gökçek de bu ismi kıramadığı için o törene gidiyor. Rivayet o ki o törende protokol yapılıyor ve protokoldeki misafirlerin isimleri tek tek sayılıyor. Ama Osman Gökçek'in ismi anılmıyor. İşte orada ipler tamamen kopuyor diyebiliriz. Çünkü Osman Gökçek hışımla yerinden kalkıyor ve kendisini oraya yönlendiren Külliye'deki o çok etkili ismi arayarak 'Ben sizin hatrınız için oraya gittim, herşeye silbaştan başlamak için oraya gittim. Babamla Turgut Beyi barıştırma noktasında gayretim olacaktı. Fakat orada gördüğüm misafirperverliken uzak davranıştan ötürü kalktım' diyor."





Olayı bu ifadelerle anlatan Özışık, "Bu olaydan sonra Melih Gökçek Turgut Altınok için kılını kıpırdatır mı? Zannetmiyorum" yorumunda bulundu.





KUTLAMAYI İSİM VERMEDEN YAPMIŞTI

Gökçek, AKP Ankara adayı ‘Turgut Altınok’u isim vermeden kutladı. Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sn. Cumhurbaşkanı’mız 17 büyükşehir, 31 il belediye başkan adaylarımızı açıkladı… Ankara’mıza ve tüm Türkiye’ye hayırlara vesile olsun… Bu seçimlerden AK Partimiz inşaallah zaferle çıkacaktır…” demişti. Melih Gökçek’in kutlama mesajında Turgut Altınok’un ismini anmaması dikkat çekmişti.





ÇATIŞMAYA VARAN KAVGA

AKP’nin Ankara adayının belli olması sonrası eski ABB Başkanı Melih Gökçek ile Turgut Altınok arasında yaşanan tartışmalar yeniden gündeme geldi. Turgut Altınok ile Melih Gökçek arasındaki husumetin hayli eskiye dayandığı ve iki taraf arasında silahlı çatışmaya kadar varan kavgalar yaşandığı biliniyor. 2008 yılında Keçiören’deki Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda, Keçiören Belediyesi’ne ait tabelanın sökülmesine park görevlileri müdahale edince tartışma çıkmıştı. Birkaç gün sonra ise kimliği belirsiz kişilerce Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı kurşunlanmıştı. Melih Gökçek, “Keçiören Belediyesi’ne ait bir rivayete göre 20 araçla girenler, silahlarını çekip tarayarak ayrılmışlardır” diyerek saldırıdan Altınok’u sorumlu tutmuş, Altınok ise iddiaları, “Baskına uğrayan, tabelaları kırılan ve çalınan Keçiören Belediyesi’dir. Anakent Belediyesi suçüstü yakalanmıştır. Keçiören Belediyesi’nde ne ihale ne arazi ne rant mafyası vardır. Biz tamamen hizmet endeksli çalışan belediyeyiz” sözleriyle yalanlamıştı.



