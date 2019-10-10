ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi’nde ortak Türkiye kararı

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) görüşüldü. 6 ülke harekatı kınarken ABD ve Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nin Türkiye’yi kınama kararını veto etti.







Almanya, Belçika, Polonya, Fransa, Britanya, Estonya Türkiye’ye Suriye’deki tek taraflı askeri hareketlerini sonlandırma çağrısı yaptı ve harekâtın Türkiye’nin mevcut güvenlik kaygılarına cevap olmayacağı belirtildi. ABD ve Rusya ise ortak kınama metnine katılmayarak toplantı sonrası kendi açıklamalarını yaptı.





“ABD BU OPERASYONU HİÇBİR ŞEKİLDE ONAYLAMADI”





ABD’den yapılan açıklamada “Başkanın da söylediği gibi ABD bu operasyonu hiçbir şekilde onaylamadı.” denildi. Açıklamanın devamında “Trump, bölgedeki Kürtlerin ve dini azınlıkların korunmasının, ayrıca insani bir kriz çıkmamasının onların sorumluluğu olduğunu vurguladı. Türkiye şimdi tutuklu IŞİD savaşçılarının hapiste kaldığından emin olmaktan ve IŞİD’in hiçbir şekilde tekrar ortaya çıkmamasından da sorumludur. Kurallara göre oynamamanın, hassas nüfusu koruyamamanın, IŞİD’in bu durumdan faydalanamayacağının garantisini verememenin sonuçları olacaktır.” vurgusu yapıldı.





RUSYA: ASKERİ OPERASYONDAN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ





Rusya’dan yapılan açıklamada ise “Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’de yaptığı askeri operasyondan derin endişe duyuyoruz. Türkiye’ye tek taraflı ordu hamlesini durdurması için çağrı yapıyoruz, çünkü bunun Türkiye’nin güvenlik endişelerini çözeceğine inanmıyoruz. Bölgede yenilenen düşmanlıklar istikrarı daha da bozacaktır, sivillerin çektiği acıyı arttıracaktır ve daha çok kişinin yerinden olmasına sebep olacaktır. Bu da Suriye’de ve bölgede daha çok sığınmacı anlamına gelmektedir.” denildi.