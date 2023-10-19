ABD, Venezuela'ya yönelik yaptırımları hafifletiyor

Washington, seçim konusunda verilen mutabakatın ortadan kalkması durumunda kararın geri alınabileceği konusunda uyardı.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü tarafından yapılan basın açıklamasında seçim kararından duyulan memnuniyet dile getirildi.



2018 seçimlerinin ardından ABD, Maduro hükümetine karşı sert yaptırımlar uyguladı. Washington ve diğer Batılı hükümetler seçimi hileli olduğu gerekçesiyle tanımadı. ABD, 2019’dan bu yana Venezuela devleti tarafından işletilen petrol şirketinin ihracat yapmasını engelledi.



ABD Hazine Bakanlığı tarafından verilen yeni lisansa göre OPEC üyesi Venezuela, ürettiği petrolü altı ay boyunca herhangi bir sınırlandırma olmaksızın istediği pazarda satabilecek.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun seçim konusunda attığı adımdan dolayı memnun olduğunu belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'un, Caracas yönetimine muhalif siyasetçilere yönelik yasakların kaldırılması, siyasi mahkumlar ile "haksız yere alıkonan" Amerikalıların serbest bırakılması için Kasım ayı sonuna kadar süre verdiğini belirtti.



Reuters’a konuşan ancak ismini açıklamayan üst düzey bir bakanlık yetkilisi, Maduro'nun böyle bir adım atmaması halinde yaptırımları hafifletme kararını geri çekeceklerini söyledi.



ABD, eski Başkan Donald Trump döneminde alınan yaptırım kararlarını hafifletmek üzere demokratik seçimler konusunda adım atması için Caracas yönetimine baskı uyguluyordu.



Reuters’ın aktardığına göre, muhalefetle yapılan görüşmelerde Venezuela hükümetini temsil eden Jorge Rodriguez, yaptırımların hafifletilmesi kararının petrol sektörünü olumlu yönde etkileyeceğini belirterek, “Herhangi bir kişinin ya da şirketin Venezuela’ya gelip yatırım yapmasının önü tamamen açıldı” dedi.



Verilen yeni lisans kapsamında Venezuela devletine ait altın madenciliği şirketi Minerven de işlemlerine devam edebilecek.



Ancak ABD, Caracas’a yönelik tüm yaptırımları kaldırmış değil. ABD'li yetkili, yaptırımlar konusundaki daha fazla esnemenin Maduro'nun özgür ve adil seçimlere yönelik ilave adımlar atıp atmayacağına bağlı olacağını söyledi.



Salı günü Barbados’ta yapılan görüşmelerde Maduro hükümeti ve muhalefet, 2024'ün ikinci yarısında uluslararası gözetim altında seçim yapma konusunda anlaşmaya vardı.



Barbados Dışişleri Bakanı Jerome Walcott, Norveç Çatışma Çözümü Merkezi Direktörü Dag Nylander ve Meksika Dışişleri Bakanı Efrain Guadarrama da görüşmelere arabulucuk etti.