Refah Sınır Kapısı neden önemli?

Diğer iki sınır kapısı İsrail'in kontrolünde





Gazze’ye Refah Sınır Kapısı dışında kuzeyindeki Erez ve ticari amaçlı kullanılan Kerem Şalom sınır kapılarından geçiş sağlanabiliyor.

Refah Sınır Kapısı neden kapalı tutuldu?





İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirmeyi planladığı kara harekatı öncesi Refah Sınır Kapısı, Filistinlilerin tahliyesi için büyük önem taşıyor.Refah, Gazze’nin İsrail kontrolünde olmayan tek sınır kapısı.Kahire yönetimi, gıda, tıbbi malzeme ve yakıtın Gazze'ye sevkiyatı amacıyla Refah Sınır Kapısı'nı açması yönünde baskı altındaydı. Ancak Mısır, Hamas ile savaş halinde olduğu için bu geçişi çok sıkı şekilde kontrol ediyor ve kapalı tutuyordu.ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi'nin sınır kapısını açarak 20 kamyonun girişine izin verdiğini belirtti.Haberin başlığını atlayın ve okumaya devam edinİsrail, yardımların Hamas'a ulaşmadığı sürece teslimatı engellemeyeceğini açıkladı.Yardımın uluslararası insani yardım grupları tarafından Birleşmiş Milletler'in gözetiminde koordine edileceği belirtildi.İsrail ile 2007 yılında gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında Refah sınır kapısının kontrolü Mısır'da. Gazze’ye geçiş yapan her araç İsrail tarafından silah taşımadığından emin olunması için sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.Geçen hafta medyada yer alan haberlerde sınır kapısının İsrail’in hava saldırılarının hedefi olduğu aktarılmıştı.Bu iki kapı da İsrail tarafından kontrol ediliyor. İkisi de şu an kapalı.Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısında Erez Sınır Kapısı ağır hasar görmüştü.Refah Sınır Kapısı, Gazze’nin güneyinde yer alıyor ve Mısır’ın Sina Yarımadası'na açılıyor. Sınırın iki tarafındaki şehrin ismi de Refah olarak geçiyor.Filistinlilerin normal şartlarda Refah üzerinden Gazze'den ayrılması kolay değil. Geçiş talepleri doğrultusunda, dört hafta öncesine kadar Filistin yetkililerince kayıt edilmeleri gerekiyor. Hem Filistin hem de Mısır yetkililerince bu talep reddedilebilir.Normalde Refah Sınır Kapısı, Hamas ve Mısır tarafından kontrol edilse de İsrail geçişi kapının etrafını bombalayarak engelleyebiliyor.Mısır medyası geçişin 9 ve 10 Ekim’de İsrail’in düzenlediği hava saldırılarının ardından kapatıldığını belirtti; saldırılar sonucu hem Mısır hem de Filistin tarafında yaralananlar olduğu aktarıldı.12 Ekim’de ise Mısır, İsrail’den geçişin sağlanması için hava saldırılarını sonlandırmasını istedi ve personelinin güvenliği sağlanana kadar kapının açılmayacağını aktardı.Batılı devletler, yabancı pasaport sahiplerinin geçişinin sağlanması ve Gazze’ye insani yardımın ulaşması için kapının açılmasını talep etti.İsrail ise Hamas militanlarının Gazze’yi terk etmesini önlemek ve Gazze’ye giren bütün kamyonların kontrol edilmesini istiyor.Mısır, Filistinlilerin yaratabileceği göçmen akımından ve İslamcı militanların ülkeye giriş yapmasından endişe ediyor.Mısır, Hamas’ın Müslüman Kardeşler’in bir kolu olarak kurulması yüzünden örgüt ile gergin bir ilişkiye sahip.Aynı zamanda Hamas’ın üzerinde İran’ın etkisinin büyük olduğunu öne süren Mısır, İran’ın bölgedeki gücünü artırmasını istemediği için Hamas’a temkinli yaklaşıyor.Normalde Refah Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen Filistinlilerin 2-4 hafta önce başvuruda bulunması gerekiyor.Birleşmiş Milletler’e göre Mısır Ağustos 2023’te 19 bin 608 kişinin çıkmasına izin verdi, 314 kişiye ise ret yanıtı verdi.