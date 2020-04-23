Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'de 10 yılda yapılan 5 haftada yıkıldı /23 Nisan 2020 11:43

ABD'de 10 yılda yapılan 5 haftada yıkıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son beş haftada işsizlik maaşına yapılan 26 milyon başvuru 2008'deki mali kriz sonrasındaki on yıl boyunca oluşturulan istihdamın koronavirüs salgını nedeniyle kaybolduğunu gösterdi.

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Çalışma Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan işsizlik yardımına başvuruların 18 Nisan'da biten haftada 5 milyon civarında olması bekleniyor. Bu haftaki düzeyin geçtiğimiz haftaya göre düşmesi beklense de başvuru sayısı yüz binlerle ifade edilen geçtiğimiz ayla karşılaştırıldığında hala korkutucu derecede yüksek.

Euronews'te yer alan habere göre beklentilere paralel bir düzeyde gelmesi halinde Covid-19 vakaları ve önlemlerinin ABD'de yükselmeye başladığı 21 Mart haftasından bu yana 26,2 milyon kişi kaybetmiş olacak. Bu ülkedeki toplam iş gücünün yüzde 16'sına denk geliyor.

ABD mali krizi tamamen atlattığı 2010 Eylül ayından beri tarihindeki en uzun süreli büyümesini yaşamış ve istihdam şubat ayına kadar 22 milyon artmıştı. Dünyanın en büyük ekonomisi 10 yılda elde ettiği kazanımı 5 haftada kaybetmiş olacak.

Uzmanlar ekonominin tekrar işlemeye başlamasıyla işsizlik maaşına başvuruların azalacağını belirtirken herkesin kaybettiği işi geri kazanamayacağına vurgu yapıyor.

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