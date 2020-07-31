Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokratlardan ortak yasa teklifi /31 Temmuz 2020 16:42

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokratlardan ortak yasa teklifi

ABD'de senatosunda Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin Ukrayna'ya yardım yapılması konusunda ortak bir teklif sundukları belirtildi.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD’li Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler tarafından sunulan yasa teklifinde Ukrayna’ya yıllık 300 milyon dolarlık askeri yardımda bulunulması istendi.

ABD Senatosu’na Ukrayna’ya askeri yardımların artırılmasını içeren bir yasa teklifi sunuldu.

Senatodaki Dış İlişkiler Komitesi’nin Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili liderleri ve üyeleri tarafından sunulan yasa teklifinde ABD’nin Ukrayna’ya yıllık 300 milyon dolar askeri yardımda bulunması talep edildi.

Yasa teklifinde ayrıca Ukrayna ordusunun eğitimi için 4 milyon dolarlık bütçe ayrılması ve ABD Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını belirlenmesi konusunda bir rapor hazırlaması ve ülkenin Ukrayna’ya özel bir temsilci ataması da yer aldı.

ABD Savunma Bakanlığı üzerinden halihazırda Ukrayna’ya her yıl yaklaşık 250 milyon dolar askeri yardım sağlanıyor.

Ukrayna’ya askeri yardım konusu geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump hakkında açılan azil soruşturmasının da merkezinde yer almıştı. Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanından muhtemel rakibi Joe Biden’ın oğlunun ülkedeki faaliyetlerini soruşturmasını istemesi ve ülkeye askeri yardımı bekletmesi gibi konular Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’ndeki soruşturmaya konu olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokratlardan ortak yasa teklifi Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:46:08