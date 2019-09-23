Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de de silahla öldürmede rekor artış /23 Eylül 2019 20:57

ABD'de de silahla öldürmede rekor artış

ABD'de silahlı saldırılar neticesinde ölen insan sayısı 1999 yılından 2017 yılına kadar rekor seviyede arttı.Ülkede bireysel silahlanma karşıtı kampanyalara rağmen, silaha erişimin kolaylığının da etkisiyle okul, kilise, cami ya da aile içinde silahlı katliamların sayısında büyük bir artış yaşandı.

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ABD Hastalık Önleme ve Koruma Merkezleri (CDC) istatistiklerine göre, ABD'de silahlı saldırı sonucu 1999 yılında 28 bin 874 kişi yaşamını yitirirken, bu sayı 2017 yılındaki saldırılarda 39 bin 773'e ulaştı.

İstatistiklere göre, 2016 yılında saldırı oranı yüzde 11.8, 2015'de yüzde 11.1, 2014 yılında yüzde 10.3 ve 2005'te yüzde 10.3 artış gösterdi. 

Rakamlara göre, Alabama'da 2017 yılında gerçekleştirilen silahlı saldırılarda bin 124 kişi yaşamını yitirdi. Alaska'da ise yine aynı yıl düzenlenen silahlı saldırılarda ölenlerin sayısı 180 oldu. Arizona da ölüm oranı bakımından üst sıralarda. 2017 yılında tam bin 134 kişi bu saldırılarda yaşamını yitirdi.

Bir başka büyük eyalet Kaliforniya'da ise 3 bin 184, Colorado'da 779, Connecticut'ta 188, Delaware'de 111, Florida'da 2 bin 724, Georgia'da bin 623 ve Illinois'de bin 543 kişi bu saldırılarda hayatını kaybetti. 
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