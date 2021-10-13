Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de enflasyon eylülde beklentileri aştı /13 Ekim 2021 19:18

ABD'de enflasyon eylülde beklentileri aştı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 5,4 artışla beklentilerin üzerinde yükseldi.

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ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, ağustosta olduğu gibi yüzde 0,3 artması öngörülüyordu.

Yıllık enflasyon yeniden 13 yılın en yüksek seviyesinde

Ülkede TÜFE, eylülde yıllık bazda da yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi. Yeniden 13 yılın en yüksek seviyesine çıkan yıllık enflasyonun, ağustosta olduğu gibi yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. 

Gıda ve barınma endekslerindeki artış eylülde tüketici fiyatlarındaki aylık yükselişte etkili oldu. Enerji fiyatlarındaki artış da enflasyondaki yükselişte itici güç olmaya devam etti.Bu dönemde gıda endeksi aylık yüzde 0,9 artarken, enerji endeksi yüzde 1,3 yükseldi. Barınma endeksi de aynı dönemde yüzde 0,4 arttı.

Çekirdek enflasyon beklentilerle paralel seyretti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise eylülde aylık yüzde 0,2 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 4 artarak beklentilerle paralel bir seyir izledi. Çekirdek TÜFE, ağustosta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 4 artmıştı.

Analistler, enflasyondaki yükselişin enerji fiyatlarındaki artışla gelecek aylarda da sürebileceğini, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyonun geçici olduğu görüşüne dair şüpheleri artırdığını belirtti.
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