Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı /24 Nisan 2020 10:10

ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 3 bin 176 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 50 bine yaklaştığı bildirildi.

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Johns Hopkins Üniversitesi, Kovid-19 pandemisinin merkez üssü konumundaki ABD'deki bilanço verilerini güncelledi.

Üniversite, virüsle mücadele tedbirlerinin aşamalı olarak kaldırılmasının gündemde olduğu ülkede son 24 saat içinde 2 bin 342 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Böylelikle ülkedeki toplam ölü sayısı 50 bin 243'e ulaşmış oldu.

Diğer yandan ülkede 31 bin 900 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 886 bin 442'ye çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen son Koronavirüs Görev Gücü basın toplantısında "ABD'de 23 eyalette vaka sayıları azaldı, ayrıca 46 eyalette koronavirüs belirtisi gösteren kişilerin sayısında azalma var. Ekonomileri tekrar faaliyete geçiriyor olmamız heyecan verici ama bu, virüse karşı gardımızı düşüreceğimiz anlamına gelmez" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Beyaz Saray'ın Kovid-19 önlemleri konusunda yayınladığı önlem planının ne zaman biteceğine ilişkin, "Kendimizi güvende hissedene kadar, sosyal mesafe önlemlerini uzatacağız" demişti.
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