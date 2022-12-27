Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de kar fırtınasında 48 kişi öldü /27 Aralık 2022 13:03

ABD'de kar fırtınasında 48 kişi öldü

ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle ölü sayısı 48’e yükseldi. Kar fırtınasının en çok etkili olduğu Buffalo kentinde araçların trafiğe çıkışı yasaklanırken, yoğun ve uzun kar yağışı korkusuyla beklentisiyle marketlerdeki temel gıda malzemelerini rafları boşaltıldı.

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ABD’de milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldı. New York’a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz, yaptığı açıklamada, ilçede elektrikleri kesik olan ev ve iş yerlerinin yüzde 94’üne elektrik verildiğini ancak halen 12 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğunu belirtti. Poloncarz, gün içinde de yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, “Bu korkunç bir durum. Sokakları açmaya ve temizlemeye ve henüz temizlenmemiş alanlara girmeye çalıştığımız için bu iyi olmadı.” dedi.

ÖLÜ SAYISI 48’E ÇIKTI
Erie ilçesinde kar fırtınasında ölenlerin sayısının bir günde 13’ten 27’ye yükseldiği bildirildi. Associated Press’in ülke genelinde topladığı verilere göre New York’ta kar fırtınası kaynaklı ölü sayısı 27’ye çıkarken, Ohio’da 10, Kansas ve Kentucky’de 3’er, Colorado’da 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsin’de birer kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e ulaştı.

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