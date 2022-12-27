İranlı ünlü futbolcu Ali Dayi’nin ailesine yurt dışı çıkış yasağı

İran’da ahlak polisinin gözetimindeyken öldürülen Mahsa Amini’nin ölümü sonrasında başlayan protestolara destek veren ülkenin ünlü futbolcusu Ali Dayi’nin ailesi dün gece tarifeli bir uçaktan apar topar indirildi.





İran futbolunun ikonik isimlerinden biri olan ve hükümet karşıtı eylemlere açıkça desteğini veren Ali Dayi’nin eşi ve kızı Tahran’dan Dubai’ye giden tarifeli uçaktan indirildi. Uçağın rotası değiştirilerek Kiş Adası’na indirildi. Burada Dayi’nin eşi ve kızı uçaktan indirildi. Dubai’nin 200 kilometre uzağındaki adada eski futbolcunun eşi ve kızı indirildikten sonra uçak normal rotasına devam etti.





2007 yılında futbolu bırakan Dayi, ülkenin en çok sevilen sporcularından biri olarak biliniyor. İran haber ajansı IRNA, Dayi ve ailesinin hükümet karşıtı göstericilere destek çıktığını belirtirken ünlü futbolcunun eşi ve kızının Tahran’a dönmesine izin verildiğini aktardı. Yarı resmi haber ajansı Tasnim ise Dayi’nin eşine ülkeden çıkış yasağı getirildiğini fakat buna rağmen kaçmaya çalıştığını duyurdu.





İran’da devlet kontrolündeki IRNA, “ailenin İslami devrim karşıtı gruplarla ilişkisi nedeniyle” eşi Mona Farukhazari’nin geçmişte polislere “ülke dışına çıkmadan önce bilgi verme sözü olduğunu” yazdı. Ali Daei ise “Böyle bir yasak olsa pasaport sisteminde görülürdü, zaten gümrükten çıkamazlardı. Bana bu konuda net bir yanıt verebilen olmadı” dedi.





FUTBOLCUNUN DÜKKANLARINI DA KAPATTILAR

Eylül ayında sosyal medya hesabında “Hükümet baskı, şiddet ve tutuklamalardansa İran halkının sorunlarını çözmeli” yazan Ali Daei’nin Tahran’daki mücevher mağazası ve restoranı Kasım ayında yargı kararıyla kapatılmıştı.





İran’da 22 yaşındaki Kürt Mahsa Amini’nin gözaltında hayatını kaybetmesinin ardından 100 günü geride bırakan protestolarda, insan hakları örgütlerine göre en az 500 protestocu öldürüldü, bunlardan 69’unun çocuk olduğu tespit edildi. Binlerce kişinin de halen tutuklu olduğu belirtiliyor.