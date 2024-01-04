Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var /04 Ocak 2024 21:36

ABD'de okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Iowa eyaletinde bir okula düzenlenen silahı saldırıda, zanlı ölü ele geçirilirken, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Emniyet yetkilileri, basın açıklamasında, Perry Lisesi'ndeki olayda, kendini yaralayan saldırganın bir süre sonra hayatını kaybettiğini, ayrıca, iki öğrenciyle birlikte bir okul yöneticisinin yaralandığını belirtti.

Dallas İlçe Şerifi Adam Infante, saldırı ders saatinden önce gerçekleştiği için okulda az sayıda öğrenci ve öğretmen bulunduğu bilgisini paylaştı.

"7 DAKİKA İÇERİSİNDE MÜDAHALE EDİLDİ"

Infante, polisin olaya 7 dakika içinde müdahale ettiğini aktarırken, Des Moines'teki Methodist Tıp Merkezi yetkilileri, yaralıların tedavi altına olduğunu açıkladı.

Saldırı, 2024 Başkanlık yarışı için eyalette Cumhuriyetçi Parti'nin 15 Ocak'taki ön seçimlerine yakın bir zamanda ve parti kongrelerinin yapıldığı bölgeye çok uzak olmayan bir yerde düzenlendi.
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