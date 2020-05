24 bin 776 yeni vaka tespit edilmesiyle virüs bulaşanların sayısı 1 milyon 238 bin 801’e çıktı.ABD’de bugüne kadar Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 728 bine yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı 200 bini geçti.





New York, 330 bin 139 vaka ve 25 bin 204 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet oldu. New York’u 131 bin 705 vakayla New Jersey ve 70 bin 271 vakayla Massachusetts takip ediyor.