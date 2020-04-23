Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de salgının faturası 26 milyon işsiz /23 Nisan 2020 20:10

ABD'de salgının faturası 26 milyon işsiz

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle kapıları kapatan işletmeler nedeniyle geçen hafta 4,4 milyondan fazla insan işsizlik yardımı başvurusunda bulundu.

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 Böylece salgının başlamasından bu yana geçen beş hafta içinde işsizlik yardımı talep eden kişi sayısı 26 milyonu buldu. ABD'deki her altı kişiden biri, bu süreçte işini kaybetti.

Ülkedeki işsizlik oranının nisan ayında yüzde 20 civarında olması bekleniyor. Bu oran Mart ayında yüzde 4,4'tü.ABD ekonomisi, salgın nedeniyle, 1929'da başlayan "Büyük Buhran"dan bu yana en kötü dönemini yaşıyor.

ABD'de Eylül 2010'da başlayan ve geçen şubat ayına kadar süren istihdam patlamasında 22 milyon istihdam yaratılmıştı. Ancak salgınla beraber ABD ekonomisindeki tüm bu kazanımlar da kaybedildi.
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