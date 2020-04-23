ABD'de salgının faturası 26 milyon işsiz

Böylece salgının başlamasından bu yana geçen beş hafta içinde işsizlik yardımı talep eden kişi sayısı 26 milyonu buldu. ABD'deki her altı kişiden biri, bu süreçte işini kaybetti.





Ülkedeki işsizlik oranının nisan ayında yüzde 20 civarında olması bekleniyor. Bu oran Mart ayında yüzde 4,4'tü.ABD ekonomisi, salgın nedeniyle, 1929'da başlayan "Büyük Buhran"dan bu yana en kötü dönemini yaşıyor.





ABD'de Eylül 2010'da başlayan ve geçen şubat ayına kadar süren istihdam patlamasında 22 milyon istihdam yaratılmıştı. Ancak salgınla beraber ABD ekonomisindeki tüm bu kazanımlar da kaybedildi.