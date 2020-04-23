Samanyolu Haber /Gündem / Her inançdan insanların katılacağı Ortak Dua programına davet /23 Nisan 2020 20:04

Her inançdan insanların katılacağı Ortak Dua programına davet

ABD'de Atlas vakfı; İnsanlığın bu ortak derdi için düzenledikleri DUA programına davet ediyor

SHABER3.COM

ABD'nin Louisiana eyaleti, vaka sayısı ve ölüm oranı olarak, virüsten en çok etkilenen eyaletlerden birisi. Farklı inanç ve kültürlerden insanları, insanlığın ortak dertlerine çözüm amaçlı, bir araya getirme gayesiyle kurulmuş olan Atlas vakfı  İnsanlığın bu ortak derdi için bir DUA programı düzenledi

Program You Tube üzerinden canlı yayınlanacak 


 Canlı yayın saati: 
Atina - 24.00,
Almanya - 23.00,
İngiltere - 22.00, 
New York - 5 pm,
Houston - 4 pm,
California - 2 pm

Programı izlemek için : 

Atlas Vakıfı yetkilileri yaptıkları açıklamada,
M. Fethullah Gülen Hocaefendinin insanları DUA'ya davet ettiği şu  sözlerinin kendilerini böyle bir program yapmaya teşvik ettigini söyledi: 

"Fethullah Gülen Hocaefendi, her fırsatta tedbir açısından şu hususları yeniden dile getiriyor:

Arkadaşlarımız bulunduğu ülke ve beldelerde uzmanların salgınla ilgili almış olduğu kararlara harfiyen uymalılar. Salgının şiddetine, coğrafi şartlara ve nüfus yapısına göre farklı tedbirlere başvurulabiliyor; bu açıdan mahalli idarecilerin ve uzmanların tavsiye ve kararlarına uymak hayati önem taşıyor.
Muhterem Hocamız, bunları ifade etmenin yanı sıra sürekli Allah ile irtibat üzerinde duruyor. Bu musibetten çıkarılacak pek çok ibret ve mesaj bulunduğunu, fakat başkalarını suçlamanın mümine yakışmayacağını, bize düşen vazifenin kendi kusurlarımıza odaklanıp bir kere daha tevbe ve istiğfarla Allah’a yönelmek olduğunu belirtiyor......... ( http://www.herkul.org/herkul-nagme/duaya-davet/ )
Ayrıca;
..... Hatta bu arada şunu da diyebilirim: Şimdi şu anda bir virüs… Bunun beni ne kadar ağlattığını, Allah bilir. Her gün belki arkadaşlarıma diyorum: Dünyanın değişik yerlerinde dua, teveccüh, münâcaat koroları oluşturun; Cenâb-ı Hakk’a toptan teveccüh edin!.. Üstadımızın buyurduğu gibi: “Nasıl sadaka belayı ref’ eder; aynen öyle, ekseriyetin hâlisâne duası da ferec-i umumîyi cezbeder.” “Cezb” tabirini kullanıyor, “cezbeder” diyor.

Dolayısıyla, değişik yerlerde böyle dua koroları oluşturmak suretiyle Cenâb-ı Hakk’a teveccühte bulunarak, insanlığa musallat ettiği şu şeyi bir an evvel kaldırmasını O’ndan dilemek… Bu, hem bütün insanlık için bir moral olur… “Hakikaten böyle bir açık kapı varmış meğer!” derler. Hem başkalarına da bir yol-yöntem öğretmiş olursunuz. Bakın, şimdi Yahudi, Hıristiyan, Hıristiyanlığın değişik mezhepleri, Yahudilerin değişik mezhepleri filan, sizin arkadaşlarınız ile değişik yerlerde secdeye kapanıyorlar, dua ediyorlar; “Allah’ım! İnsanlığı bu dâhiyeden, bu beladan, bu mesâibden halâs eyle!” diyorlar. Cenâb-ı Hak size bir başka yol ile bir sevap kazandırıyor, bunu yapmak suretiyle sevap kazandırıyor....

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