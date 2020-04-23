DSÖ'den temkinli 'Türkiye' mesajı

Açıklama, DSÖ Avrupa Bölümü'nün bugün Cenevre'deki merkezinde internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında yapıldı.DSÖ'nün Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, BBC Türkçe'nin Türkiye'de koronavirüs salgınının durumuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:





"Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz.





"Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinlik bir iyimserlik içerisindeyiz."





Türkiye'de 22 Nisan itibarıyla 98 bin 674 koronavirüs vakası bulunuyor. Türkiye, en çok vakaya sahip ülkeler arasında yedinci sırada yer alıyor. Şu ana kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 376.





Aynı basın toplantısında konuşan DSÖ'nün Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge de normalleşmeye geçme konusunda hızlı bir yol olmadığını ve bu adımların kademeli bir şekilde atılması gerektiğini söyledi.





Kluge, "en büyük düşmanımız" olarak nitelendirdiği "rehavete" kapılınmaması ve mevcut sınırlamaların kaldırılmasına yönelik atılacak adımların çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.





Kluge, "Bazı ülkeler, gelen olumlu sinyallerin ardından kısıtlamaların kaldırılması ve sosyal mesafe kurallarının hafifletilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Ancak bunlar rehavete kapılabileceğimiz anlamına gelmiyor. Kısıtlamaların kaldırılması kademeli bir şekilde yapılmalıdır" dedi.





DSÖ yetkilileri, düzenlenen basın toplantısının ana teması olan bakım evlerindeki ölümlere ilişkin de veri ve değerlendirmelerini paylaştı.Kluge, Avrupa'da meydana gelen ölümlerin yaklaşık yarısının bakım evlerinde görüldüğünü belirtti.





Kluge, "Avrupa bölgesindeki ülkelerden gelen tahminlere göre, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yarısını bakımevlerinde kalanlar oluşturuyor. Bu, tahayyül edilemeyecek boyutta bir insanlık trajedisi" dedi.





DSÖ, bazı ülkelerin uygulamayı düşündüğü antikor test sonuçlarına bağlı hareket etme serbestisi konusunda da bu testlerin henüz güvenilir düzeylerde sonuçlar vermediğini belirterek, bu strateji konusunda dikkatli hareket edilmesi çağrısı yaptı.





Sınırların ne zaman açılmaya başlanabileceğine ilişkin bir soru üzerine ise Kluge, turizmin bu durumdan en fazla etkilenen sektörler arasında olduğunu ifade ederek, ülkelerin böyle bir adım atmadan önce sağlık sisteminin kapasitesi, toplumun salgının döngüsel hareket edeceği ve kısıtlamaların bir kaldırıp, bir hafifletilebileceği konusunda hazırlanmış olması ve virüsün dışarıdan gelenler tarafından yayılmasını engelleyecek önlemlerin alınması gibi bir dizi kriteri gözetmesi gerektiğini vurguladı.





Dünyada koronavirüs vakalarının toplam sayısı 2,6 milyonu aştı. Can kaybı da 183 binin üzerinde seyrediyor.