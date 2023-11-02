Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den 130 kişi ve şirkete Rusya yaptırımı: Aralarında Türk şahıs ve şirketler de var /02 Kasım 2023 21:05

ABD'den 130 kişi ve şirkete Rusya yaptırımı: Aralarında Türk şahıs ve şirketler de var

Yaptırımların hedefinde Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Türk uyruklu Berk Türken ve firmaları yer alıyor.

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Euronews'te yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna işgali sonrası Rusya'nın askeri araç ve ekipmanlara erişimini engellemek amacıyla Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 130 firma ve kişiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.   

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından uygulanan yaptırımlar, savaş alanında ihtiyaç duyulan ekipmanın tedarikinde Moskova'ya yardım ettiği iddia edilen tedarikçi ve nakliyeciler gibi üçüncü taraf firmalar ve kişileri hedef alıyor.

Buna ek olarak Dışişleri Bakanlığı da, Rusya'nın enerji üretimi ile metal ve madencilik sektörünü hedef alan diplomatik yaptırımlar uyguladı.

Perşembe günü açıklanan yaptırımların hedefinde Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Türk uyruklu Berk Türken ve firmaları yer alıyor. Hazine Bakanlığı, Türken'in yaptırımların arkasından dolanarak malları Türkiye'den Rusya'ya taşımak için ödemeleri ve nakliyeleri ayarladığını söyledi.

Havacılık ekipmanı, veri aktarımı için makineler sevk ettiği iddia edilen bir dizi Birleşik Arap Emirlikleri firmasına da yaptırım uygulandı. BAE merkezli ARX Financial Engineering adlı şirket ise, yaptırım altındaki Rus bankası VTB Bank'tan Rus rublesi gönderilip ABD dolarına çevrilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle yaptırıma uğradı.
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