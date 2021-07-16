ABD'den Çin ile ilgili yeni yaptırım kararı

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD, Pekin’in Hong Kong’da uyguladığı demokrasi karşıtı baskı politikası nedeniyle Cuma günü yedi Çinli yetkiliye yaptırımlar açıkladı. ABD, Çin’in, eski İngiliz kolonisi Hong Kong’da hukukun üstünlüğünü yok etmeye çalıştığını öne sürüyor.





ABD Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırımların kapsamına, Pekin’in Hong Kong’daki politikalarını uygulamasını sağlayan irtibat ofisinden yetkililer giriyor.





Bakanlık, yaptırım listesine alınan isimleri, hepsi irtibat ofisi yetkilileri olan Chen Dong, He Jing, Lu Xinning, Qiu Hong, Tan Tienui, Yang Jianping ve Yin Zonghua olarak açıkladı.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çinli yetkililerin geçen yıl boyunca Hong Kong’daki demokratik kurumları sistemli şekilde zayıflattığını, seçimleri geciktirdiğini, seçimle göreve gelen yetkilileri devre dışı bıraktığını ve hükümet politikalarına muhalefet eden binlerce kişiyi tutukladığını belirtti.





Blinken, yaptığı açıklamada, ‘‘Pekin'in geçen yıl boyunca Hong Kong halkının demokrasi özlemini dizginlemek için uyguladığı kararları karşısında harekete geçiyoruz. Bugün ABD'nin Hong Konglular’ın yanında kararlı bir şekilde durduğuna dair açık mesaj veriyoruz’’ dedi.





Maliye Bakanlığı, ABD yönetiminin Hong Kong'un ulusal güvenlik yasasının uluslararası şirketler üzerindeki etkisine ilişkin endişelerine dikkat çeken Dışişleri, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıklarıyla ortaklaşa yayınlanan ayrı bir uyarıya da atıfta bulundu.





Uyarıda, şirketlerin izinsiz elektronik izleme ve kurumsal ve müşteri verilerinin yetkililere teslim edilmesiyle ilgili risklerle karşı karşıya olduğu belirtildi. Bireylerin ve şirketlerin, yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşlarla ilişki kurmasının olası sonuçlarının farkında olması gerektiğinin de altı çizildi.





Pekin, geçen yıl yürürlüğe koyduğu Ulusal Güvenlik Yasası’yla demokrasi yanlısı aktivistleri ve özgür basını dizginlemeye çalışmakla eleştiriliyor.





Eski Başkan Donald Trump, geçen yıl Çin’i baskıcı politikaları nedeniyle cezalandırmak amacıyla Hong Kong’un ABD hukuku içindeki özel statüsünü sona erdirmişti.





ABD, daha önce aralarında Hong Kong lideri Carrie Lam ve üst düzey polis memurlarının da olduğu diğer Çinli yetkililere de yaptırımlar uygulamıştı.